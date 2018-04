Händer i dag 2 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Öppet med fika! Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 13-16.

Kl 10:30 Träffpunkt för seniorer anordnar promenad med eller utan stavar. Vi träffas vid Heliga Trefaldighet och går en slinga i Boulognerskogen.

Utställning

Konst i Porslinsfabriken, Måleri & Grafik. Rikard A Johansson, Björn Sundell, Helena Von Spak, Anders Hellberg. Vernissage: kl 18-20. Öv öppet: Påskafton 11-14, Påskdagen 11-14, Annandag Påsk 11-14. Porslinsfabriken Södra Kungsgatan 57.

”Surreal Talk, The Voices in my Head” av konstnären Rahaf Abu Shaer (Ray) visas på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset. Utställningen pågår 31/3-25/4. Öppettider mån-fre 10-21, lör-sön 12-16. I samarbete med ABF Gästrikebygden.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

SANDVIKEN

Utställning

Gästrik Konst: samlingsutställning. Under påskhelgen visar Konsthallen verk av samtliga deltagare i Gästrik Konst. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl. 11 - 16.

Utställning av mina tavlor. Dessa visas mellan 10 och 14 i Lillstugan på Främlingshemsv. 95 i Årsunda. Välkomna önskar Bodil Öberg

Lena Södercrantz visar sitt måleri i Atelje & Galleri LenasArt, Björkgatan 9, Sandviken. Utställningsperiod 30/3 - 2/4. Öppetttider kl 11.00-16.00.

Irene Jönsson och Ewa Szamborska ställer ut tavlor i Gruvstugan, Högbo Bruk, Sandviken. 30 mars - 2 april öppet 11.00 - 16.00 hela påskhelgen.

Vi smular, vi härmar en gök. Vandringsutställning med illustrationer av Emma Hanquist. Utställningen ingår i projektet Se en bok! och är inlånad från Region Gävleborg. Kulturcentrum, Tillgången. Måndag-torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag-söndag 11-15. Kulturcentrum.

GYSINGE

Arrangemang

Påsklovskul i naturum Färnebofjärden, Gysinge! Alla dagar fredag 30/3 – söndag 8/4 kl. 11-16. Gratis påskpyssel och aktiviteter! Pyssla påskharar, gå tipspromenad och gå på påskjakt i utställningen.

HOFORS

Arrangemang

Bio - Red Sparrow kl. 18:00.Åldersgräns: Från 15 år. Folkets Hus och Park Hofors.

STORVIK

Arrangemang

Påsktåget går från Gävle central till Storvik. Två turer per dag. Fika finns i Storviks stationshus och är öppet för alla. Öppet kl 10-17. Info: 0707246479, 0290-10025.

LÖVSTABRUK

Arrangemang

Kl 16.00, spelar Bengt Tribukait på Cahmanorgeln i Lövstabruks kyrka. Verk av Bach, Bruhns, Böhm, Cavazzoni, Bird. Entré: 150 kr.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Naturfoto. Johan Thunbergs atelje Laxön. Utställare Tord Bodin och Ulf Olsson. Öppet kl 11.00-16.00.

GÄSTRIKKONST

SANDVIKEN

Utställningar

Gästrik Konst 11 – 16. Samlingsutställning Konsthallen Sandviken 11 – 16. Folder sandviken.se/gastrikkonst och facebook.com/gastrikkonst

GYSINGE

Utställningar

Gästrik Konst 11 – 16. Samlingsutställning Konsthallen Sandviken 11 – 16. Folder sandviken.se/gastrikkonst och facebook.com/gastrikkonst

HOFORS

Utställningar

Gästrik Konst 11 – 16. Samlingsutställning Konsthallen Sandviken 11 – 16. Folder sandviken.se/gastrikkonst och facebook.com/gastrikkonst

OCKELBO

Utställningar

Gästrik Konst 11 – 16. Samlingsutställning Konsthallen Sandviken 11 – 16. Folder sandviken.se/gastrikkonst och facebook.com/gastrikkonst

STORVIK

Utställningar

Gästrik Konst 11 – 16. Samlingsutställning Konsthallen Sandviken 11 – 16. Folder sandviken.se/gastrikkonst och facebook.com/gastrikkonst