Händer i dag 20 februari 2018

GÄVLE

Arrangemang

Röda Korset Geflekretsens kretsstämma i Tullbomsgården kl 15.00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kaffe och smörgås serveras.

”När lutherdomen segrade-och Gävles betydelse för utgången”. Historiskt föredrag om dramatiska och märkliga händelser under sent 1500-tal. Berättare: Peter H Stjerndorff. Kl 19.00 Kyrkans Hus (Kaplansgatan 1).

Färgtoner. Ett möte mellan dans och storband! Sandviken Big Band möter fem dansare i kontrastrikt sceniskt uttryck. Helena Högberg är känd för sin utmanande koreografi med oväntade, lekfulla och infallsrika rörelsemönster. Sandviken Big Band är en pigg 50-åring som kommer att bjuda på en hel del egna kompositioner samt för SBB speciellt skriven musik. Gävle Teater Kl. 19.00 - 20.50. inkl. paus. Ordinarie pris 275 kr, student 100 kr. Läs mer om våra rabatter på vår hemsida gavleteater.se

Trivselträff på Betlehemskyrkan kl 14.00. Anette och Mikael Fagreus sjunger och talar.

Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern. Tiden kvar att agera krymper. Vi vet att en varmare värld är ett direkt hot mot civilisationen såsom vi känner den. Men klimatfrågan är inte bara vår stora ödesfråga: det är också genom den som vi nu har chansen att skapa ett nytt och bättre samhälle. Jens Holm kommer att tala om sin nya bok ”Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern”. Hans vision kritiserar kapitalismen, samtidigt som den konkretiserar hur vänstern på allvar kan göra klimatfrågan till sin. Vägen ut ur klimatkrisen går via en mer rättvis, hållbar, jämställd och jämlik värld. Jens Holm är riksdagsledamot och Vänsterpartiets talesperson i miljö- och klimatfrågor. Han har tidigare varit ledamot av EU-parlamentet. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 19.

Högskolan i Gävle på Skottes Musikteater kl 18. Fri entré. Ett föredrag inom Stig Dagermanseminariet. Tror vi på människan? Release av Stina Oscarson och Sara Granérs bok Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?. Högläsning (iscensatt av Reine Lööf), intervju med författarna, musik – melodieringar av Stig Dagermans ”Fröken Saga” och ”Inomhus”.

Svenska med baby – för dig som är föräldraledig. Kom för att träffa andra föräldrar eller för att träna svenska med skratt, joller och samtal som metod. Samtalen anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Fika finns. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.30-12.

Sjung för hälsan! Öppen allsångskör för daglediga. Mariakyrkan kl. 13:00. Körledare Irina Forslund.

Tiistai 20 helmikuuta klo: 13:00 – 15:00 Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10. Tietokilpailu.

Mackmyra Bar & Bistro. Öppet kl. 11:00 - kväll. Lunch, Whiskyprovningar, restaurang, destilleri- & lagerturer. Boka via www.mackmyra.se/whiskybyn

Läxhjälpen: Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Andersbergs bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Andersbergs bibliotek, kl 14-15.

Utställning

Västsahara – 42 år av ockupation. Alternativboden Lyktan på Berggrenska gården, Kyrkogatan 14, Gävle. Måndag – fredag 11-18, lördag 11-14.

Karl Tony Olson, måleri Galleri K. Utställningen pågår 10/2 - 25/2. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18. Konstnärerna visar måleri och teckning.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas utställningen ’The End Will Be good And Happy’ med fotografier och intervjuer av tonårs-tjejer som flytt från Syrien, av fotografen Emily Berl. Utställningen är en vandringsutställning och pågår tom. den 25/2. Öppet månd-fred. kl.10-16, sönd. 13-15.

Joakim Strömbom på Galleri Mittskeppet, ABF Gästrikebygden Kulturhuset Gävle. Öppet mån-fre 10-21, lör-sön 11-18.

Gävle Konstcentrum. Speglingar av Britta Marakatt-Labba. Broderikonst om samisk historia, mytologi och vardag. 27/12 - 18/3 kl. Öppettider: 12:00 – 16:00 Tis - Sön. Fri entré.

Ett år från ett får, ull - en resurs att ta tillvara. Om ull och slöjd, slöjdare från Gävleborgs län visar produkter av närproducerad ull. Rågången, Silvanum, Gävle. Måndag – fredag 10 – 16, Lördag – söndag 12- 16.

Galleri Elixir matsalen Gävle sjukhus visar Kerstin Hållidins utställning Natur och Nostalgi. Utställningen pågår fram till 23 februari. Öppet alla dagar mellan kl. 11.00-14.00.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Hotel. Det Nordiska Ljuset genom olika årstider Här visar sig naturen i sitt rätta ljus i en målares ögon. Utställningen pågår till mitten av mars.

Fristadsmobilen: en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi. Andersbergs bibliotek.

Röster från Rooibosodlare i Sydafrika på Valbo bibliotek. Fairtrade förändrar liv och skapar framtidstro – Utställning från Irene Erikssons spännande resa till Sydafrika i samband med kursen Fair Trade. I samarbete med Gävle Afrikagrupp.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

Kl 09.00-11.00 Seniorradion. Lisa Petersson Kultursamordnare Kultur&Fritid berättar om vinterfestivalen. Näringen förr och i framtiden vandring med Gunnar Lidfeld. Drömmar & Demokrati ..Vårens scenkonstfestival i Gävleborg.Adam Knapasjö projektledare o Björn Marklund figurant. Konsumentupplysning. Boktips. Programledare Mariann Minell. Repris 16-18, repris torsdag 9-11.

SANDVIKEN

Arrangemang

Mot Sandviken 2030. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Välkommen till ett öppet samrådsmöte. Ta chansen att lämna dina synpunkter och påverka översiktsplanen. Storviks bibliotek kl. 17-19.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Från farmor och farfar till morgondagens barnbarn - nanoteknik. Om nanoteknikens sociala konsekvenser och möjligheter. Ett historiskt och futuristiskt perspektiv. Torget, Kulturcentrum kl 10 - 19.

Moi Mukulat! En utställning om barn och ungdomars tankar om Finland. Teckningar, foton, målningar samt elevarbeten. Torget, Kulturcentrum. Arr: Sandvikens kommun - Finskt förvaltningsområde. Kl 10 - 19.

Factory Faces – Konst av Drömfabrikanter. Tillgången, Kulturcentrum kl 10 – 19.

Kanalkyrkan Odengatan 56 Sandviken visar Encaustic Art av Gunilla Heck. Utställningen pågår till 8 mars. Mån-tors kl. 10-20. Dessa tavlor är målade med stykjärn och bivax, en urgammal metod.

STORVIK

Arrangemang

Gästriklands hemslöjdsförening inbjuder alla slöjdintresserade till slöjdcafé på Wilhelminas café i Storviks Stationshus. Vi visar olika slöjdtekniker och slöjdar tillsammans mellan klockan 18:30-21.00.

Utställning

Anne Frank: “Om jag får vara mig själv” i Storviks kyrka, tisdag – fredag kl 13-17. Kl 18-20 med fika. Fri entré.

GYSINGE

Arrangemang

Kl 11-15 Sportlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Lilla Spårskolan kl. 13-14 utanför naturum (obs! endast tis, ons, tor, fre), Tipspromenad, Spårpyssel, Spårjakt i utställningen. Fri entré till naturum och gratis aktiviteter!

”Sånger kring lägerelden”, The Pine Point & Pecka Norstedt, kulturkväll Café Udden och PRO:s folkhögskola kl 19.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån – tors kl 09.00 – 13.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Lou T Lundqvist, Stockholm, Grafik och akrylmåleri och film. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 10/2 – 2/3 öppet må-fre 10-18.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

God Man – Gör en insats. Vill du göra livet bättre för en medmänniska? Bli god man! Som god man hjälper du bland annat till med vardagsekonomi och myndighetskontakter. Uppdraget är ideellt men du får ett visst arvode och ersättning för utlägg. Vill du veta mer? Kom på informationsträff. Kl 16. Biblioteket i Skutskär. Överförmyndarförvaltningen.

Utställning

Siv Andersson Olja, blyerts, akvarell och gouache. Siv Andersson använde sig av många olika tekniker som olja, akvarell, tusch, gouache och blyerts. Hon har även gjort illustrations-och-layout uppdrag för bokförlag och dokumenterat runstenar. Utställningen pågår 19 februari - 10 mars. Biblioteket Skutskär kl 9 - 19.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 12, Tierpsgården i Kyrkbyn. Öppet hus. Dagträff med kaffeservering, allsång och underhållning med PRO-kören Månkis. I samarbete med PRO Månkarbo-Kyrkbyn.

Kl14-16 Söderfors församlingshem. Syförening. Välkommen till handarbete, fika och gemenskap!

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.