Händer i dag 27 mars 2018

GÄVLE

Arrangemang

Föredrag kl 15.00 med Pär Alexandersson - Om agitatorn som stred mot kristendomen, Viktor E Lennstrand. Kommunarkivet, Kyrkogatan 22, sal: Amsterdam. Föredraget ingår i Kommunarkivets föredragsserie Återblick Gävle. Fri entré. Begränsat antal platser.

Utförsäljning av gallrade böcker och tidskrifter, Hille bibliotek kl 15-19.

Dansföreställningen It is like a large animal deep in sleep ställer stora frågor om demokrati. Koreografen Marina Mascarell låter fem dansare utforska frihet, individualism och politiskt ansvar med hjälp av femtio flyttkartonger. Var går gränsen för vår demokratiska frihet? Produktion: Skånes Dansteater. Gävle Teater kl 19.00 – 20.00 + eftersamtal. Ordinarie pris: 260 kr. Student och ungdom: 100 kr. Läs mer på gavletater.se

Aldrig sitta still! Körkonsert med Kulturskolans unga körer Sjungarna och Tonträffen. Kl 18.00 kaféterian Kulturskolan, fritt inträde.

Arbetet för ett kärnkraftsfritt Bottenviken Föreläsning med Ulf Gustafsson från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 18.30.

Kl 14:00 Trevlig tisdag Hemlingby kyrka. Med andakt och underhållning med Christina Gagge. Therese Larsson ger oss ljuvliga toner för kropp och själ. Kaffeservering 30 kr.

Svenska med baby – för dig som är föräldraledig Kom för att träffa andra föräldrar eller för att träna svenska med skratt, joller och samtal som metod. Samtalen anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Fika finns. Stadsbiblioteket, Narnia Tisdagar 30 januari-29 maj kl 10.30-12 I samarbete med föreningen Svenska med baby m fl. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.30-12.

Läxhjälpen: Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Andersbergs bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Andersbergs bibliotek, kl 14-15.

Schackklubb för barn och unga på Sätra Bibliotek kl 17-18.30, tisdagar udda veckor. Kom och lär dig spela schack. Kennet Wik från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips & råd. Drop-in.

Mackmyra Bar & Bistro. Öppet kl. 11:00 - kväll. Lunch, Whiskyprovningar, restaurang, destilleri- & lagerturer. Boka via www.mackmyra.se/whiskybyn

Utställning

Poesibjörken. En utställning signerad konstnären och poeten Liselotte Fluhr. Stadsbiblioteket 1 mars- 31 mars.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas utställningen ’Stora världar i Mellanrummen’, där Liselotte Fluhr möter Seyda. Måleri och poesi. Utställningen pågår tom. den 8/4. Öppet idag 10-16, sönd 13-15.

Sassa Nordströms utställning ”Kontemplation”. Utställningen pågår till 24/3 - 8/4. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18. Konstnärerna visar måleri.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

Kl 09.00-11.00 Seniorradion. Ett halvår kvar, nu börjar vi valbevakningen. Rolf Vingemar möter alla partierna om deras planer för Gävles pensionärer. Först ut Jan Myleus , kommunalråd för Kristdemokraterna. Vi tjuvtittar på påskens konstupplevelser och Seniordoktorn tar upp receptkaoset där bara du som patient vet vad som skrivs ut. Veckans panel: Björn Widegren, Maj-Lis Svedin Nordling och Conny Persson. Programledare Sven Johansson. Repris 16-18, repris torsdag 9-11.

SANDVIKEN

Arrangemang

Kollaps. Kulturskolans stora teaterproduktion - en del av Riksteatern Länk 2018. Fri entré med biljett, biljett hämtas i Kulturcentrums reception. Kl19, Teaterbruket, Kulturcentrum Sandviken.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Vi smular, vi härmar en gök. Vandringsutställning med illustrationer av Emma Hanquist. Utställningen ingår i projektet Se en bok! och är inlånad från Region Gävleborg. Kulturcentrum, Tillgången. Måndag-torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

GYSINGE

Arrangemang

Gysinge 350 år - Skogs- och svedjefinnar, föreläsning Olle Westling, Ockelbo och Gunnar Ärnström, Österfärnebo, Café Udden PRO:s folkhögskola kl 19.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Johannes Liljenberg, Norrköping, målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 10/3 – 29/3 öppet må-fre 10-18.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Ta i trä – snickcafé

Tälj i färskt trä med traditionella tekniker och handverktyg under ledning av Janne Törnqvist från Gräsö. Färskt trä och låneverktyg finns, men ta gärna med egna verktyg. Från 15 år. Kl 17.30 Biblioteket i Skutskär.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 19.00 i Söderfors församlingshem. Allsångskväll med ” Bosses trio”. Kaffe, smörgås och kaka. 40 kr. Lotteri. Arr. Tierp-Söderfors församling.

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.