Händer i dag 29 november 2017

GÄVLE

Arrangemang

BIG i samarbete med TIBO-Tillsammans i Bomhus har informationskväll om vuxenvandring i Bomhus. Bomhus folkets hus kl: 18.00-ca 19.30.

Evakören bjuder på Adventsmys i Bistron på Silvanum kl. 19.00. Publiken är välkommen att sjunga med i advents-och julsånger. Körledare och pianist är Inger Bergström.

Sopplunch med vegetarisk soppa med bröd, kaffe/te och kaka 40 kr. Kyrkans hus, Kaplansgatan 1, kl. 11.30-13.00.

Promenera med oss! Två grupper: en lätt/kortare promenadgrupp och en rask/längre promenadgrupp längs Hälsans Stig. Samling utanför Kyrkans hus kl 10.30. Ingen föranmälan behövs.

Kl 15-17 Mat på många språk i Mariakyrkan, Forellplan i Sätra. Ingång från bäcken. Vill du träffa nya människor, laga mat från olika länder som vi äter tillsammans och samtidigt träna svenska? Du som är ny i Sverige eller bott här en tid är lika välkommen, likaså du som vill stötta andra i svenska språket. OBS! Sista gången för i år.

Kl 16.00 i Mariakyrkan barnkör, 17.00 soppa, 17.30 sjung pop och gospel, 18.00 kväll för unga upp till 30 år (jämna veckor), 18.30 gudstjänst, 19.00 vuxenkör, 19.30 samtalsgrupp. OBS! Samtliga aktiviteter sista gången för i år.

Kl 19.30-21.30 GASTA stand-up med bl a Tobias Persson (känd från ÖoB-reklam). Entré 100 kr, biljetter säljs på eller på plats.

Klubbfolk c/o Konstcentrum. Gävle Konstcentrum och Folkteatern Gävleborg bjuder in till ett möte mellan två världar - konsten och musiken. I Gävle Konstcentrums aktuella utställning Copyright av Anastasia Ax kommer Folkteaterns KLUBBFOLK att flytta in för en kväll där ljudkonstnären Slim Vic och folkmusikern Görgen Antonsson bjuder på musik från föreställningen Änglaspel som nu är aktuell på Folkteatern Gävleborg. Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32. Utställningen är öppen 12.00 -20.00. Slim Vic och Görgen med G spelar mellan 17.30 - 18.00. Fri entré!

Samling vid Stora Wall kl.10.00 /Kungsbäck. Vandring längs ”Hälsans Stig” ca 2-3 km. Medtag lunchkostnad! Friluftsfrämjandet

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.15.

Inställt. Träffpunkt för seniorer, Onsdagar kl. 11:00 Kaplansgatan 10 och onsdagar kl. 12:15 Brunnsgatan 59. Kom och prova Thai Chi 30 min, Ledare: Kia Nilsson.

Vävare visar vävar Vi visar höstens vävar i 22 vävstolar kl 13-14 Hemslöjdens vävstuga Järnvågsgatan 5 intill brandstation.

Digital första hjälpen på Bomhus bibliotek, kl 13-14. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

Högläsning med Maggan på Valbo bibliotek. Margareta Lingdén läser högt för dig. Biblioteket bjuder på fika. Kl 14.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Kl 13.00 Guidad visning Fotoutställning ”Höstsalong” Gävle fotoklubb, ABF Gästrikebygden Kulturhuset Gävle.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med grafiker Erik Fredelius: ’Mellan himmel och jord - Taivaan ja maan välillä, linoleumsnitt. Utställningen pågår tom. 10/12. Öppet idag, mån-fre 10-16 och sönd 12-15.

Livets Starka Smak finns att se i Kulturhuset, lokal Häktet. En biografisk utställning om poeten och Sandvikensonen Stig Sjödins liv och skapande. Utställningen är ett resultat av kulturarbetarna Lars Westerman och Bernt-Olov Andersson som på uppdrag av ABF skapat utställningen som en del i det 100-årsjubileum av Sjödins födelse som pågår hela 2017. Öppettider i Kulturhuset: 12.00 - 16.00 alla dagar.

Se en bok - med Gävle Konstcentrum! Under hösten har barnen i Gävles förskolor skapat fantasirika bilderböcker på Konstcentrum. Nu kan du se barnens bilderböcker i en vandringsutställning. Hedesunda bibliotek kl 14-17.

Konstcentrum. Anastasia Ax `”COPYRIGHT”. Öppet tis-sön 12-16. Visning lör-sön kl. 13:00. Fri entré.

Folkskolan 175 år. Gävle kommunarkivs utställningar från Arkivens Dag visas på Kyrkogatan 22, kl 8-17.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

Kl 9-9.30 Hjärtesångerna med Roland Ericsson.

BERGBY

Arrangemang

Sopplunch i församlingshuset. kl. 12-14. Soppa, bröd, kaffe & kaka 50 kr. Sång av Pia Edström.

SANDVIKEN

Arrangemang

Drömfabriken kl 19-21. Novemberfesten - I år blir det s.k. ”Open Stage” eller ”Drömfabrikens Öppna Novemberfest - DÖN” som vi föredrar att kalla det. Då ska det dönas ordentligt! OBS! Fri Entré!

Sång och musik med Karin Björk, Sandviken, vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10-11.30.

Västanbygården (Länsmansvägen 39) kl 10-15 Väv­utställning och öppet hus. Fika, försäljning och lotteri.

Lunchmusik 11.30 Björksätra kyrka. Det är advent! Kör för alla. Kerstin Skoglund, horn, Lennart Skoglund, klarinett, Niklas Skoglund, trumpet, Emelie Linde, orgel och piano. Martin Andrén, dirigent. Soppan serveras 12.00.

Kl 18.30 Julbasar med underhållning av Torgunn Jansson, Berit Kvarnlind och Ann-Marie Almström. Kaffeservering och lotterier. Årsunda kyrka.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 15-17.00.

Utställning

Cleaning Tapes Mika Taanila. Arkiv, minne och framtidsarkeologi är kärnan i Mika Taanilas filmer, fotografi och dokumentära arbete. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum.Kl 12 17.

Indiska Drömmar. Dikter, sånger och linoleumtryck av barn från byn Kothimangalam i Indien. I utställningen får vi möta barnen och deras drömmar. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10 19.

Arvet en utställning om andra och tredje generationens sverigefinnar. Om språk, identitet och den nya sverigefinska kulturen. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 10 19.

GYSINGE

Utställning

Akrylmåleri av Annelie Karlsson från Gävle. Café Udden öppet kl.11.00-22.00.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga måto 8.00-12.00.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån tors kl 9-13.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Cina Autio, Torsåker, målningar och grafik. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 25/11 15/12 öppet må-fre 10-18.

OCKELBO

Arrangemang

Bingo på Träffpunkten Uret kl. 10.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär kl 19 Mordet på Orientexpressen.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 18-20 Söderfors församlingshem. Språkcafé. Vi träffas, pratar svenska och fikar! I samarbete med Tierps kommun.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag 11-18, lördag-söndag 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Knutte Wester Plats utan namn. 21 oktober 2017 7 januari 2018. Knutte Westers verk är omskakande och drabbande. De berör oss in i märgen och tvingar oss att reflektera. I utställningen visas bronsskulpturer, foto och film tillsammans med en serie akvareller ur den internationellt uppmärksammade filmen Horungen.

Sveriges Järnvägsmuseum har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! För aktuella resor se facebook.com/jarnvagsmuseum

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.