Händer i dag 3 april 2018

GÄVLE

Arrangemang

Sveriges Fängelsemuseum. Barnaktiviteter kl 13 varje vardag 3 april-6 april: Under påsklovet berättar vår museipedagog om påskkärringar och folkliga traditioner kring påsk. Passar barn i åldrarna 5-10 år. Aktiviteten ingår i entrén.

Påsklovskuckelikul! Påskpyssel på museet. Skapa små svävande påskkäringar, gör en läskig ansiktsmask eller rita och färglägg påskteckningar. Länsmuseets pedagoger finns på plats och instruerar, inspirerar och berättar också om bakgrunden till våra olika påsktraditioner. Tisdag-torsdag kl 13-16 Länsmuseet Gävleborg. Fri entré.

Kl 14:00 Trevlig tisdag, Hemlingby kyrka. Med andakt och underhållning. Kryddans jazzband ”Toner i miljoner”. Kaffeservering 30 kr.

Svenska med baby – för dig som är föräldraledig. Kom för att träffa andra föräldrar eller för att träna svenska med skratt, joller och samtal som metod. Samtalen anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Fika finns. Stadsbiblioteket, Narnia Tisdagar 30 januari-29 maj kl 10.30-12 I samarbete med föreningen Svenska med baby m fl. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.30-12.

Utförsäljning av gallrade böcker och tidskrifter, Hille bibliotek kl 15-19.

Barnrytmik med Barbro Eriksson på Bomhus bibliotek, kl 10. Rytmikstund där barn och vuxna sjunger, dansar, spelar och ramsar. För barn med förälder. För barn 6-18 månader. Ingen föranmälan.

Läxhjälpen: Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Andersbergs bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Andersbergs bibliotek, kl 14-15.

Utställning

Sassa Nordströms utställning ”Kontemplation”. Utställningen pågår till 24/3 - 8/4. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18. Konstnärerna visar måleri.

”Surreal Talk, The Voices in my Head” av konstnären Rahaf Abu Shaer (Ray) visas på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 31/3-25/4. Öppettider mån-fre 10-21, lör-sön 11-18.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas utställningen ’Stora världar i Mellanrummen’, där Liselotte Fluhr möter Seyda. Måleri och poesi. Utställningen pågår tom. den 8/4. Öppet idag 10-16, sönd 13-15.

SANDVIKEN

Arrangemang

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Vi smular, vi härmar en gök. Vandringsutställning med illustrationer av Emma Hanquist. Utställningen ingår i projektet Se en bok! och är inlånad från Region Gävleborg. Kulturcentrum, Tillgången. Måndag-torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

GYSINGE

Arrangemang

Påsklovskul i naturum Färnebofjärden, Gysinge! Alla dagar fredag 30/3 – söndag 8/4 kl. 11-16. Gratis påskpyssel och aktiviteter! Pyssla påskharar, gå tipspromenad och gå på påskjakt i utställningen.

Kulturkväll på Udden. Lasses Blandning underhåller mellan kl.19.00-20.00. Café Udden, PROs folkhögskola, Gysinge. Fri entré. Caféet har öppet kl.11.00-22.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 - 12.00. Handledning finns.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 14-16 Söderfors församlingshem. Syförening. Välkommen till handarbete, fika och gemenskap!

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Jobbcirkus. En utställning som handlar om att navigera rätt i gymnasie- och yrkesval. Vad påverkar ungdomar när de väljer utbildning och yrke? Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga. I Jobbcirkus får dagens unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Jobbcirkus är en turnerande utställning, producerad av Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen pågår 26 januari -13 maj.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.