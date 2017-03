Ingen byggrusch, Gävle når knappt upp till rikssnittet

Totalt inleddes under 2016 bygget av 63 100 bostäder i Sverige, visar preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Störst aktivitet är det kring storstadsregionerna, särskilt strax norr om Stockholm.

Knivsta toppar en tabell som Dagens Samhälle sammanställt utifrån SCB:s siffror för 2015 och 2016. I det gamla villasamhället med utmärkta pendlingsavstånd till Uppsala och Stockholm har 42 bostäder påbörjats per tusen invånare.

Andra för Gävle intressanta jämförelsekommuner är Örebro 30 och Umeå 22. Rikssnittet ligger på 12. Gävle har under samma tid påbörjat 1 174 bostäder vilket innebär en tangering av rikssnittet.

Behovet av nya bostäder i Gävle är stort och något har skett de senaste åren. SCB:s siffror visar att under 2014 påbörjades 484 bostäder i Gävle, som sjönk till 272 under 2015, för att alltså kraftigt stiga under förra året till 902.

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna har förbundit sig att bygga 750 bostäder under de kommande fem åren. Ett av projekten som nyligen startat är förtätningen av Sörby där det ska bli 117 lägenheter på den tidigare så kallade Hemköpstomten vid Parkvägen.

Det är byggföretaget Prenova som satt spaden i marken. Grävjobb har inletts på området närmast Urbergsterassen. Enligt Gavlegårdarnas projektledare Per Ivåker sträcker sig tjälen nära 70 centimeter ner i marken. Prenova har därför lagt ut halm på backen.

Senhösten 2015 revs fastigheten som inrymde Hemköp, liksom en grill­kiosk och en bensinstation sanerades. Samtidigt godkändes detaljplanen. Sörby Backe som området döpts till kommer att bestå av tre hus med fyra och fem våningar. Hyreslägenheternas storlek varierar från ettor upp till några få fyror. I kvarteret planeras även för sex lägenheter i ett gruppboende, restaurang- och butikslokaler. Sörby Backe är Gavlegårdarnas största projekt lägenhetsmässigt sedan Sörby Ängar byggdes. Inflyttning är beräknad till december 2018.

Prenova må ha sitt säte i Sandviken och har flera byggprojekt i stålstan, men är även tongivande i det nya Gävle som växer fram. Företaget bygger bostads- och hyresrätter samt stadsvillor i kvarteret Runstenen vid Södra Kungsgatan och vid Muréngatan pågår två kvarter med bostadsrätter, trygghetsboende och en spektakulär 16 våningar hög fastighet. Ett nytt höghus med samma höjd är på gång alldeles intill. Prenova har 65 anställda och väntas omsätta 250 miljoner kronor i år men den långsiktiga planen är en fördubbling till 2020.