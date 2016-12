Jag har rekordet att komma för sent till jobbet – 14 dagar

För tjugo år sedan seglade jag över Atlanten. Resan startade i Antigua i Västindien och vi landade i Göteborg efter 5621,2 nautiska mil och 42 dygn till havs.

Första etappen gick från Antigua till Azorerna, en ganska behaglig segling. På kvällen den 1 maj lägger vi loss från Horta Faial på Azorerna och sätter kurs mot Falmouth på Engelska sydkusten. Efter fyra dygns segling drar vinden i. På mitt nattpass från 00.00 till 03.00 är jag dyngsur efter en timme. Felklädd. Dåligt förberedd. Vinden har nått stormstyrka. Vi ändrar kursen och går med vinden och vågorna söderut igen. Går och lägger mig genomfrusen.

Den femte maj ligger medelvinden kring 45 knop eller 22 meter per sekund och 54 knop eller 27 meter per sekund i byarna. Som mest över 30 meter per sekund. Då vänder man sig inte om som rorsman, man vill inte se dom enorma vågberg som tonar upp sig bakom båten. På däck är vi alltid kopplade i livselarna. Båten helt täckt av vatten ibland. Saltvatten störtar ner över spisen när jag sätter på kaffevatten. Vattnet kommer in genom köksfläkten förstår jag senare. Under mitt styrpass 05.00 till 08.00 den 6 maj bedarrar stormen och vi är på väg tillbaka till Horta igen för att slicka våra sår. Det visar sig att det pålitliga Azoriska högtrycket tryckts undan. Där av det dåliga vädret.

En svensk båt har förlist och grabbarna hittades i livflotten efter elva dygn på Atlanten. Tur. Vi får vänta i tio dygn på att en väderlucka ska öppna sig och vi kan få chansen att på nytt dra mot England. Den gången går det bra. Min vattensäkra kamera har pajat under strapatserna. Synd. Bilden ni ser är tagen strax efter stormen med min lilla Contax.

På grund av vädret och att vi fick vänta på högtrycket skulle komma tillbaka till Azorerna så har jag rekordet att komma för sent till jobbet på GD. Rekordet är svårslaget, 14 dagar!

Panta rei