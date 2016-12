Länets unga företagare är halvvägs till de avgörande ögonblicken

Anna Leima är tillförordnad regionchef i Gävleborg. Hon tillträdde i maj och fick börja med att representera länet vid SM i Älvsjö där ett av Slottegymnasiets företag i Ljusdal vann titeln årets hantverk, en flasköppnare i form av ett fiskedrag.

Anna Leima kommer från Swedbank där hon arbetat med ung ekonomi, ett informationsprojekt som innehållit många besök i skolor. I det nya uppdraget har hon fått komma eleverna ännu närmare.

– Ekonomi och företagande hänger ihop, det är jätteroligt att följa eleverna i deras arbete.

I år är 1 015 gymnasieelever engagerade, en blygsam minskning jämfört med förra läsårets 1 058, vilket motsvarade 37 procent av årskullen. Beroende på hur UF kan anpassas till skolplanen deltar elever från gymnasiets samtliga tre läsår. Men mest handlar det om treor.

– UF kan bli aktuellt genom individuellt val, entreprenörskap eller som gymnasiearbete, men kan även falla in under andra ämnen som svenska och engelska till exempel. UF går faktiskt att väva in i de flesta ämnen, säger Anna Leima.

Från skolledningarnas ­sida varierar intresset. Skolor med tydlig ekonomi­inriktning är flitigast, till exempel Borgarskolan och Thoren Business School.

Höstens upptakt handlar om att kläcka ideér, skriva affärsplan, skaffa riskkapital och bankkontakter, ordna eventuell produktion och hitta återförsäljare. Just nu har många UF-företagare hunnit halvvägs och närmar sig kommersialisering av sina produkter eller tjänster.

Avgörandets ögonblick blir regiontävlingen på Höghammargymnasiet i Bollnäs 16 mars och för de riktigt framgångsrika SM i Älvsjö i maj.

Antalet gymnasieelever totalt som deltar ökar stadigt varje år. Mer än en fördubbling sedan millennieskiftet.

Läsåret 2015/2016 drev 26 430 svenska elever UF-företag. Sedan starten 1980 har runt 330 000 deltagit.