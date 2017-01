Ibland är storyn kring en bild bättre än själva bilden. Så är det med denna bild. Bilden på landshövdingen är tagen med Leica och 21 mm Super-Angulon glugg, en 1/30 sekund bländare 5.6, film TriX, Metz blixt i riktad i taket trots att det är bruntonat. Inga skuggor. Lätt som en plätt. Kollar man noga ser man reflexen av mig i fönstret till höger om blomman.

Vintern var sträng året 1987. Tidningar ska alltid göra något reportage om det rådande vädret. Så även vi på GD denna bitande vinter. Men vad skulle vi hitta på? Hur klär man sig, råd från någon sporthandlare? Hur spar man värme inomhus? Eller värst av allt, hur klarar sig husdjuren. Påhittige reportern Niclas Carron och jag fick uppdraget. Vi kom på idén att fråga kända gävlebor om dom hade långkalsonger på sig och min uppgift blev att plåta personerna i långfillingarna.

Som två ursandvikare började vi med en annan sandvikare nämligen dåvarande landshövdingen Lars Ivar Hising. Självklart har jag långkalsonger, svarade Lars Ivar utan att tveka. Får vi ta en bild på dig i kalsongerna? Visst, kom upp på länsstyrelsen så fixar vi det. Jag åkte dit. Lars Ivar drog av sig byxorna och jag plåtade. Klart. Fina rutiga lite aristokratiska kortlångkalsonger hade han. Jag lovade att bilderna inte skulle publiceras i något annat sammanhang. Så blev det, inga bilder i arkivet, negativpåsen stämplad med ”Får EJ publiceras”. Resten gick ju som en dans.

Kommer ihåg vad brandchefen Bengt Landén sa på frågan. Tror du jag är dum i huvudet Halvan! Plåtas i bara långkalsongerna! Ja, landshövdingen ställde upp, sa jag… tyst i luren… Va! Ok, då är jag också med. Lars Ivar blev en dörröppnare till detta reportage. Tack för det. Jag har ringt och kollat med Lars Ivar om det är ok att köra bilden igen. Han kommer ihåg historien och har bilden någonstans hemma i Uppsala. Kul. Ok fick jag denna gång också.

På bylinebilden till reportaget ståtar Niclas i kronans ribbstickade bomullsfillingar modell -57 medan jag har modern syntet från Helly Hansen. Även mina jeans var fodrade invändigt om man kollar noga på bilden. Niclas fick aldrig frågan om han ville vara med på i tidningen denna gång.

Lasse Halvarsson