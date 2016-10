I dag säger det swisch i mobilen så skickar man en bild med mobilen till en annan adress. Hur fick vi bilderna till tidningen förr i världen på 1990-talet och före det? Jo, vi hade en telefotomaskin. Den lyste av bilden varv för varv. En kvart tog det att skicka en svartvit bild. Telefotomaskinen kopplades upp på det vanliga telefonnätet. I Sverige var det oftast inga problem att koppla upp sig, bara att hotellen tog oförskämt bra betalt för att ringa från rummen. Utomlands var det värre. Mystiska telefonjack med många kablar.

Så här kunde det gå till: Man skruvade upp jacket. Tog reda på vilka två kablar som ”tut tonen” kom i. Så skalade man just dom kablarna, försiktigt så koppartråden var fri. Där satt man på en krokodilklämma. Sen ringde man hem till fotoredaktionen. Tjena, här kommer bilder från hockeyn i Düsseldorf. Ok sa kopisten, kopplar in dig på mottagaren. Då satte man dit den andra krokodilklämman och hoppades att maskinerna skulle prata med varandra. Sänder vitt i 30 sekunder, sa jag. Efter det sa kopisten, vi fasar. Det var att dom två maskinerna skulle gå i takt. Kör, sa kopisten. Så pep bilden iväg. En halv öl senare bytte man bild och upprepade proceduren. Max tre eller fyra bilder hann man få hem innan det var presstopp.

I dag skickas bilderna direkt från kameran till redaktionen men det vetifåglarna hur det går till och någon pilsner hinner man inte med heller.

Lasse Halvarsson