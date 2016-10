Påhälsning i naturen

Under en av mina vandringar i den svenska naturen kom jag fram till ett gammalt ödehus. Trädgården som omgav huset var helt igenvuxet så jag fick tränga mig fram för att komma åt att fotografera. Den del av huset som lockade mig mest var en gavel full av patina. Man kan ju tänka sig all den glädje, sorg och fest som förekommit därinne under många år.

I västra Gästriklands skogar hälsade jag nyligen på hos ett gäng lavskrikor som gillar när det kommer fågelvänner som bjuder frikostigt på falukorv.

Text och foto: Nils-Olof Engberg