Nu smäller det! Eller…?

En seglingsbild känns bra nu när vintern är som tuffast.

Det var inför VM i Gävle 2003 med 2.4mR-båtar som jag blev ombedd att ta lite bilder åt GSS-seglarna. Det friskade i lite på Yttre Fjädern. Perfekt väder för fotografering. Det är inte så lätt att fotografera segelbåtar så det blir lite aktion. Det blir mycket sam-samma bilder från lä och lovart. Men med dom här 2.4mR-båtarna är det lite annorlunda, dom är ju rena tävlingsbåtar så fighterna blir stenhårda. Det är inte lika kul att krocka med familjebåten på klubbtävlingen strax innan semestern.

Båtar som har vinden in från styrbord har förkörsrätt mot en båt som har vinden in från babord på sjön. Ganska enkelt. Här ser ni Magnus Lidholm 383 som ser ut att ha rätt till väg. I 423 sitter Lennart Lecke Heselius som 2007 blir världsmästare i just 2.4mR-klassen. Stort. Lecke i 423 seglar för babord och ska släppa fram Magnus. Lecke väjer inte, det kommer att smälla. Bra bilder tänker jag. Men kameran som inte ljuger, luras lite. Det långa teleobjektivet trycker ihop perspektivet. Lennart har is i magen och har det lilla försprång han behöver för att segla före Magnus, utan att störa honom det minsta. Magnus får finna sig i att gå akter om Lecke om än bara med några centimeters marginal. Så seglar en världsmästare.

Hårt liv sjömanslivet