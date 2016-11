Framtidstron var stark på 70-talet. Regionen ville ha en flygplats. Både Gävle och Sandviken ville bygga egna flygplatser. Sandvikens flygplats skulle ligga norr om Högbo. Nu blev det en flygplats vid Rörberg, mitt emellan kommunerna. Flygvapnet gick in och tog en del kostnader mot att få ha flygplatsen som reservlandningsplan. Banans längd var därför hemlig.

Det är lördagen den 30 oktober 1971 som invigningen ska äga rum. Tiotusen nyfikna har tagit sig ut till flygplatsen för att se den 26 flygplatsen i Sverige invigas. De flesta av dom tiotusen har nog glömt det mesta av invigningsarrangemangen, men de som var kvar till slutet kommer nog ihåg BANGEN! Det var fyra J 35 Draken-plan från F16 i Uppsala som gjorde en flyguppvisning. I finalen kom dom fyra jaktplanen in mycket lågt, tätt tillsammans strax över grantopparna från väster. Alla tittade upp. Jag stod i tornet med 400 millimeters Novoflex-objektivet på kameran. När Drakarna gör en ”split up” trycker jag av kameran. Draken-planet som kör rakt fram ser ut att köra in i tornet. Tror jag kände luftdraget när den passerade. Sen kom BANGEN. Rörberg var invigt. Med sus i öronen åker jag till labbet i Sandviken för att framkalla filmerna och se om jag fick med just den där ”split upen”. Den satt. Publicerades i Sandviksblaskan.

Nu kommer nästa smäll, den 21 november fattas beslut i kommunfullmäktige om nedläggning av Rörberg Air Port.

En annan grej med Rörbergs flygplats var att man fick kolla noga när man checkade in bagaget när man skulle flyga hem till Gävle. Oftast satte personalen en tag på väskan där det stod GÄ. Då hamnade bagaget ofelbart i Gällivare. För att få bagaget till Gävle skulle det stå GVX på taggen.

Lasse Halvarsson