Tiden går fort då man har roligt

Tänk vad fort tiden går när man har roligt hörrni. Snart är det 2017. Lite lucia och lite jul och sen är vi där. I framtiden.

Mina elever, de som går i ettan i gymnasiet nu har – hör och häpna – personnummer som börjar med 00. Det betyder ju att jag är ganska gammal och personligen brukar jag häpna då och då över att vi över huvud taget lever i 2000-talet. Faktiskt! Jag minns millennieskiftet som igår och har liksom kvar den känslan som folk hade dagarna efter den nyårsfesten. Känslan av att nu lever vi i framtiden.

Jag minns första gången jag häpnade på detta sätt. Första gången min hjärna var mogen nog att ta till sig det oerhörda i att tiden går. Det var då 80-talet plötsligt blev 90-tal. Fatta vad stort DET var.

Född 1975 som jag är, hade jag fram till dess aldrig reflekterat över att vi bytte år var 365:e dag. 1986, 1987, 1988 – ja ni hör ju – det är ju liksom ingen större skillnad. Men då världen plötsligt blev 90-tal trillade polletten ner. Jag var 15 år och tillvaron, as I know it, förändrades för alltid. Plötsligt blev jag dödlig.

Fram till dess hade jag ingen koll. Ni vet så där underbart naivt då man tror att sommarlovet varar för evigt, då man kunde glömma bort middagstiden och aningslöst och lyckligt ovetande om det skäll som väntade glatt smälla igen dörren bakom sig och ropa ”jag är hemma” fyra timmar för sent.

Denna nollkollmentalitet syns för övrigt i mitt betyg från årskurs nio.

Och snart är det alltså nytt år igen. 2017. Ja, jävlar. Tiden går som sagt fort då man har roligt. För roligt har jag haft. Då jag, så här på ålderns höst, blickar tillbaka på mitt långa liv ser jag decennier fyllda med lek och glädje. Årtionden packade med fröjd och gamman.

Ett av glädjeämnena har för övrigt varit att jag fått utrymme i lokalmedia för mina olika betraktelser. I nästan 15 år har jag skrivit krönikor – först i Arbetarbladet och sedan i Gefle Dagblad. Men nu är det slut på det. Detta är min sista krönika och under hela 2017 – och alla andra år som kommer framöver – får ni klara er utan mina trivialiteter, betraktelser och visdomsord.

På sätt och vis känns det lite skönt. Det har blivit en bit över 200 krönikor och ämnena börjar så sakteliga ta slut.

Men jag kommer sakna er mina kära läsare.

Adjö.