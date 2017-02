Donald Trump hade knappt hunnit hänga upp sina gulddraperier i Ovala rummet förrän Israels regering kungjorde att 6 000 nya israeliska bostäder ska byggas på den ockuperade palestinska Västbanken.

Till skillnad från tidigare amerikanska administrationer, som alltid haft hållningen att bosättningarna utgör ett hinder för en fredsuppgörelse med palestinierna, fördömde Vita huset inte de djärva byggplanerna. Det nöjde sig med att säga att de ”kanske inte hjälper freden”, och att frågan ska diskuteras när Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möts i Washington på onsdag.

“TRUMP – MAKE ISRAEL GREAT AGAIN!” Affischerna satt uppklistrade över hela Tel Aviv under den amerikanska valkampanjen, och i Jerusalem jublade man åt Trumps valseger. I Israel kunde man aldrig riktigt komma över sin misstänksamhet mot Obama, trots att han av många betraktas som en av de mest Israelvänliga presidenterna USA har haft. Till exempel gav han Israel 38 miljarder dollar i militärt stöd (att betalas ut över tio år), mer än Israel någonsin fått. Men han kritiserade också regeringens expansiva bosättningspolitik, talade om vikten av att låta palestinierna leva i frihet och värdighet, och när Säkerhetsrådet i december antog en resolution som fördömde bosättningarna som olagliga avstod USA från att lägga in sitt veto. Trump, däremot, är någon som delar den israeliska högerns förkärlek för murar och dess misstro mot liberala värderingar, mångkultur och förstås, muslimer. Det faktum att Trump själv skänkt pengar till bosättningen Beit El och hans dotter Ivanka är engagerad i den judiskt ortodoxa Chabadrörelsen har fått förväntningarna att stiga ytterligare. Trumps svärson Jared Kushner var fram till helt nyligen listad som en av styrelsemedlemmarna i Friends of the IDF (Den israeliska arméns vänner).

Bosättarledaren och utbildningsministern Naftali Bennett kommenterade Trumps valseger med att det nu är dags att en gång för alla göra upp med drömmen om en palestinsk stat. Han är en av dem som förespråkar en israelisk annektering av hela eller delar av Västbanken.

Men även om den försiktige Netanyahu, som vill undvika den diplomatiska kris med EU och arabvärlden som en annektering skulle medföra, föredrar att hålla fast vid status quo, kan 2017 mycket väl bli året då Israel överger tvåstatslösningen som politisk idé och vision. Israel kommer då att befinna sig vid en korsväg: antingen bevara sin demokratiska karaktär och bli en stat där alla medborgare, judar, muslimer och kristna, har lika rättigheter. Eller så kan Israel välja att bli en apartheidstat, där israelerna har alla privilegier.

Med Trump i Vita huset är risken stor att Israel väljer det senare.

Catrin Ormestad