Dilbahar Demirbag stod det på fotouppdragslappen. Vi behöver några bra porträttare. Jag jobbade åt Expressen då, året 1997. Jag viste inte vem jag skulle plåta, en artist misstänkte jag, uppdraget kom från nöjesredaktionen. Ringde upp tjejen och bokade en tid i Kungsträdgården. Visste inte hur hon såg ut. Jag hade satt på mig stora kameror så hon kunde lista ut vem jag var bland alla sommarflanörerna. Hursomhelst så kom hon med en kompis, men jag mitt nöt visste inte vem av dom som var Dilba. Efter lite pinsamheter löste det sig. Mycket trevlig stund blev det, kanske tack vare strulet. Kul tjej, lätt att plåta. Hon hade just då en hitlåt "I am sorry" som jag inte hade en susning om förstås. Vi sa hej och jag åkte till redaktionen för att framkalla filmen. Det blev justa bilder.

Någon vecka senare fick jag ögonkontakt med Dilba när jag plåtade Allsång på Skansen med Lasse Berghagen. Där stod hon i publikhavet. Jag riktade mitt enorma teleobjektiv 400 mm 2.8 mot henne. Hon blinkade och gjorde tummen upp. Tog det som hon gillade bilderna som just då publicerats i Expressen.

Pekbilder och tummen upp-bilder brukar jag aldrig ta. Här gick björnen... här bajsade vargen... tummen upp för segern...och så vidare.

På DN fanns en anslagstavla vid fotoavdelningen med töntiga tummen upp- ner- och pekbilder, då fattade man vinken att det inte var något att komma med.

Men den här gillar jag. Tummen upp för Dilba, som i dag, tjugo år senare är IT-rekryterare och pokerspelare.