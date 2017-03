Varför åka bil när man kan rusa här?

Kerstin Jilmefors tränade mycket med sin kompis Anna Högberg under föräldraledigheten för några år sedan. En dag på gymmet pratade de om att springa Vårruset i Gävle tillsammans men kom sedan på det absurda i att åka in till stan för att springa när de lika gärna kunde springa på hemmaplan. Sagt och gjort, snart var planerandet av det första loppet i Hedesunda i full gång.

– Först tänkte vi att det bara skulle vara vi, sedan att vi kanske skulle bjuda in andra mammalediga och till sist sa vi att alla som vill får vara med, säger Kerstin Jilmefors.

Rundan runt Hedesunda fick förstås namnet HedesundaRundan och efter mycket planerande gick det första loppet 2012.

– Vi funderade på hur vi skulle få folk att delta. Vi satte upp lappar på alla anslagstavlor häromkring och startade en Facebooksida. Och det gick bra, första året deltog 80 löpare, säger Kerstin.

Taggade av framgångarna började Kerstin och Anna genast att planera för nästa år. Hedesunda idrottsförenings friidrottssektion gick in som samarbetspartner och loppet flyttade under några år ut på Ön utanför Hedesunda. När den nya friidrottsanläggningen Häsenstadion stod klar 2016 flyttade loppet tillbaka in till centrum och bansträckningen är nu återigen den ursprungliga, förutom att start och målgång sker på stadion istället för på torget.

Runt 140 löpare deltog i 2016 års upplaga av HedesundaRundan och Kerstin tror att även årets lopp blir en framgång. Arrangörerna har ständigt nya idéer för att göra loppet till en upplevelse för alla deltagare.

– Vi ska försöka få mer folk utefter banan i år. Vid start och målgång brukar det vara publik som hejar, men det skulle vara kul med lite underhållning längs vägen, en trubadur eller ett band som kan spela för löparna vill vi gärna få tag på, säger hon.

Allt överskott från deltagaravgifterna går till Barncancerfonden och Hedesunda IF Friidrott.

Kerstin tycker att det känns fint att kunna samla in pengar till så goda ändamål. Alla känner någon som drabbats av cancer och det är viktigt att satsa på ortens föreningar, menar hon.

Numera klappar hjärtat för Hedesunda men hon erkänner att det inte alltid varit självklart att återvända till barndomsbyn.

– Ett halvår innan jag flyttade hit sa jag att jag aldrig skulle bosätta mig i Hedesunda, men det kanske du inte ska skriva, säger hon och skrattar.

När Kerstin och hennes man funderade på var de ville att deras barn skulle växa upp vann ändå tryggheten och sammanhållningen i Hedesunda.

– All samhällsservice finns till skillnad från många orter som ligger närmare Gävle. Vi måste inte använda bilen om vi inte vill, i stället försöker vi gå så mycket som möjligt och lära barnen det också, det är bra för miljön.

Hon tycker inte att man ska flytta till Hedesunda om man inte klarar av att alla har koll på vad man gör men själv har hon inga problem med det. Och tur är väl det, som förskollärare på byns förskola och arrangör av ett av traktens största motionslopp är det svårt att vara anonym.

– Om man ser fördelarna med att bo så här är det guld värt.