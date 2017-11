Jessica Bohlin från Hamrånge gör tok-succé - nu släpper hon julskiva med Rasmus Gozzi

I början av sommaren 2016 träffade GD Jessica Bohlin och producenten Rasmus Gozzi inför lanseringen av singeln "Galen i dig". Ett och ett halvt år senare har den sålt guld, vilket en singel gör vid 2,6 miljoner streams. Den är uppe i över 3 miljoner streams. Rätt bra för en 21-årig tjej från Hamrånge som knappt gjort någon marknadsföring alls.

– Det är helt sjukt. Jag vet inte om jag fattar det själv. Jag får nypa mig i armen. "Det här är inte sant" kan jag tänka. Jag blir väldigt tacksam, säger Jessica Bohlin på telefon från skidbacken i Kungsberget där hon jobbar med att lägga snö.

"Galen i dig" är i likhet med lastbilsförarhyllningen "Nu drar vi på" (uppe i över 300 000 streams) som först satte Jessica på kartan, låtar som har fått växa till sig i det dolda. Ingen av dem har legat på någon topp- eller viral-lista som Jessica känner till. Men på något sätt har de nått ut till folket, kanske via olika populära spellistor.

Under året har Jessica medverkat på singeln "Sanning eller konsekvens" med Uppsalaproducenten Rasmus Gozzi, där även Dogge Doggelito deltar. Sedan gick hon till finalen av P4 Gävleborgs tävling Svensktoppen Nästa i Söderhamn där Different Cups vann. Låten "I'm Sorry" har precis även kommit ut i en ny remix av den norska producenten Braaten. Och nu kommer nästa drag i Bohlin/Gozzis kollaboration: julmusik.

– Rasmus frågade om vi skulle spela in lite julmusik, vilken jag gillar verkligen - och så körde vi. Det är lite nytt, för jag tror inte han gjort covers innan.

Fredag 1 december släpps albumet "Julmusik" med åtta versioner av klassiska julsånger. Arbetsprocessen har varit snabb som den brukar vara när Rasmus Gozzi är bakom spakarna. I början på november satte Jessica den sista sången efter totalt två dagar i hans studio. Tre av låtarna handlar om att tända ljus: "Tänd ett ljus" (Triad), "Låt mig få tända ett ljus" och "När i kväll jag tänder ett ljus". Med är också "Mer jul", Winter Wonderland", Santa Claus Is Coming To Town", "Jag såg mamma kyssa tomten" samt "En julsaga". Denna gång låter det inte lika dansvänligt som tidigare, utan mer med ett "typiskt julsound".

– Det är svårt att säga hur det går för det finns ju så mycket julmusik redan. Det kan gå helt åt pipsvängen. Jag är jättenervös men hoppas det går bra.

Till nästa år väntar en sommarspelning på en lastbilsutställning i Småland. Kanske blir det även någon form av publikt framträdande förutom de många privata tillställningar som Jessica redan spelar på.

– Jag skriver mycket eget, men har inte planerat vad jag ska göra av det. Någonting blir det, och säkert något mer med Rasmus också.

...

Jessica Bohlin på Spotify

Jessica Bohlins artistsida på Facebook

Fotnot: En annan Gävletjej som gjort succé på Spotify är Amanda Berggren som nu är uppe i över 600 000 streams utan aktiv marknadsföring.