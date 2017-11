40-årsjubilerande Peter Jezewski tillbaka i Gävle Konserthus efter turbulenta 2016: "Finns de som inte vill glömma och förlåta"

Samlingsplattan "Best Of 40 Years - 1977-2017 - From The Boppers To Be Bop A Luba" har sålt 3 000 fysiska exemplar, vilket är mycket 2017. Hittills har den legat 17 veckor på albumtopplistan i år, där den legat som högst på tredje plats. Därtill har den knipit förstaplatsen på Ginzas cd-lista.

– Det kan jämföras med att The Boppers andra album förhandsbeställdes i 250 000 ex! Men sen streamas den ju och så där också, vilket jag inte har så bra koll på. Jag gillar när jag ser musiken snurra, säger Peter Jezewski till GD.

Plattan innehåller ett retrospektiv över Jezewskis 40-åriga karriär. Inkluderad är även nya spåret "40 years" som sammanfattar hans händelserika liv, samt sex nyinspelningar. Och det är alltså den uppföljande showen Peter Jezewski - 40-årsjubileum som kommer till Gävle Konserthus fredag 24 november.

Hösten 2016 blev en turbulent tid för Jezewski då han kommit ut som sympatisör till Sverigedemokraterna, vilket GD gjorde en större intervju om i november i fjol. Nu verkar det dock som om lyckan har vänt, i alla fall på arrangörsfronten i de flesta fall.

– Det har lagt sig, men det finns de som inte vill glömma och förlåta. Vissa tv-program vill absolut inte ha med mig att göra, som Bingolotto. Jag skulle gärna prata om till exempel bakgrunden till nya låten "40 Years" eller mitt tidigare alkoholmissbruk som min show "Rocken tog mitt liv", vilken jag fortsatt spelat under våren, handlar om. Men det verkar som om vissa tv- och radioproducenter inte kan bortse från att jag spelat för SD.

– Sen var jag med i radio i samband med att jag skulle spela i en stad, men när inslaget sändes handlade det bara om SD, inget om musiken eller framträdandet.

Publiksiffrorna är det rakt inget fel på och det är också fansen som är Jezewskis drivkraft.

– Vi får väldigt ofta stående ovationer, och det är publikens stöd som gör det värt att fortsätta trots motståndet. Och nu ska det bli kul att komma tillbaka till Gävle. Där var vi redan på 70-talet mycket på Blå Grottan. Åkte upp med en Cheva Apache med släpp. Det var väldigt kul.

INFÖR

Peter Jezewski - 40-årsjubileum

Gävle Konserthus

Fredag 24 november 2017, klockan 19.00.