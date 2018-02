Anitha Schulman och Ann Söderlund kommer till Gävle med ny förfest-show

GD:s läsare fick stifta bekantskap med medieprofilen Anitha Schulman i december då vi träffade henne och Gävlepojkvännen Joel Åhlén-Nyström under deras julfirande i Hille. Lördag 7 april klockan 17.00 får Gävlepubliken chans att se henne live på scen på Söders Källa tillsammans med Ann Söderlund, som hon driver podcasten Lillelördag med. Förra året gav de showen "Kvinnogrisarna", nu kommer uppföljaren "Förfest med Ann & Anitha - The Point Of No Return".

Förfesten som fenomen är en röd tråd i showen med frågeställningar som "vilka är förfestens fem faser?" och "när måste förfesten sluta för att inte punktera festen?".

– Jag är så glad att vi fick ihop våra scheman så att vi kan festa vidare i vår. Temat kan ses som en metafor för oss som generation. Om vi ser förfesten som en metafor för livets ungdom och att efterfesten mest handlar om barn, karriär och 40-årskriser, så inser man ju att det hade varit roligare att stanna kvar och spela ölpong och svepa hotshots, säger Anitha Schulman i ett pressmeddelande.

Ann Söderlund fortsätter:

– Jag som är lite mer ”seriös” och älskar att rota i den kvinnliga historien tycker att det har varit underbart att få dyka ner i tjejernas partyhistoria och ställa mig frågan, "Hur förfestade vi i grottan liksom och var kaffet 1700-talets kokain?" Jisses! Redan på 1200-talet kan man läsa om "högtidsöl" vid midsommar. Och gemene hen verkar inte ha ändrat sig sen dess. Det viktigaste är fortfarande att festen inte får dö.

Biljetterna är släppta och finns på Tickster.