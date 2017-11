Babsan, bockinvigning och Glans - det händer på nöjesfronten vecka 48 i Gästrikland

MÅNDAG 27 NOVEMBER

* Sopplunchkonsert: Symfoniorkesterns Brasskvintetts Favoriter, Gävle Konserthus, 11.30.

TISDAG 28 NOVEMBER

* Gävle Jazz Club: Leon Falk - Satchmo Tribute, Gävle Konserthus, 19.00.

ONSDAG 29 NOVEMBER

* Klubbfolk c/o Konstcentrum med livemusik av Slim Vic och Görgen Antonsson, aktuella med föreställningen “Änglaspel”, Konstcentrum, Gävle, 17.30-18.00.

* Gasta: Tobias Persson och Albin Olsson. Tomas Bonderud, Mathias Heldevik. MC: Stephan Ahlgren, Söders Källa, Gävle, 19.30.

TORSDAG 30 NOVEMBER

* Ljudklappar med Kulturskolans yngre elever och ensembler, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

* Gluntarne - Bengt Olerud, Thomas Nordlund och Hans Blomgren framför sånger, Håkan Attius kåserar om Gunnar Wennerberg, Vasasalen, Vasaskolan, Gävle, 19.00.

* Every Record Tells A Story med Magnus Bergström och Peter Alzén - ta med dina skivor, spela upp dem och prata om dem, CC-Puben, Gävle, 19.00.

* Best Of Claes Malmberg, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 1 DECEMBER

* Parkens vänner med Matz Rogers, Parken, Gävle, 14-18.

* Tändning av granen, Stortorget, Gävle, 17.00.

* Premiär för nystartade duon Schabei med Steven Kautzky Andersson och Ulrika Beijer med ensemble spelar på World Aidsdagen, Heliga Trefaldighets Kyrkan, Gävle, 18.00.

* Julshow på Bolaget med Engmans Kapell och Midnight Express, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum, Sandviken, 21-01.

* Mozarts violinkonsert, Gävle Konserthus, 19.00.

* Dans till Black Jack, Söders Källa, Gävle, 21-01.

* Gefle Hårdrocksklubb: Vulgar Display Of Pantera, Dirty Harry Rockbar, Gävle, 22.00.

LÖRDAG 2 DECEMBER

* Julseans med Pierre Hesselbrandt, Centralteatern/Folkets Hus, Gävle, 15-18.

* Tomtesmyget på Gammelgården, Torsåkers Hembygsgård, Hofors, 15-18.

* Traditionell adventskonsert med Bomhus Manskör och Hemvärnets Musikkår, Gävleborg.Dirigenter: Gunilla Winther och Pähr-Allan Sandberg, Bomhus Kyrka, Gävle, 18.00.

* Johan Glans: “World Tour Of The World”, Gävle Konserthus, 19.30.

* Smash Into Pieces, Lucidor, Greybeards, Burn Bright, Söders Källa, Gävle, 20-00.

* ACe of DC - Let There Be Powerage, CC-Puben, Gävle, 21.45.

* Anders F Rönnblom, Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00.

SÖNDAG 3 DECEMBER

* Julmarknad, Berggrenska Gården, Gävle, 11-18.

* Invigning av årets pepparkakshus, Länsmuseet, Gävle, 14.00.

* Invigning Gävlebocken med Titti Schultz som konferencier, Alice Svensson och LaGayla Frazier uppträder, Slottstorget, Gävle, 15.00.

* Hälsingejul med Bengan Janson, Anna Sahlene och Åsa Jinder, Centralteatern/Folkets Hus, 15.00.

* CC Unplugged: Duo Magnolia, CC-Puben, Gävle, 16.00.

* Babsan Show: “Ett liv i rosa”, Gävle Konserthus, 17.00.

* Gävledans med Casanovas, Parken, Gävle, 17-21.

* Luciafirande, Söders Källa, Gävle, 18.00.

* I väntan på julen med Ove Jansson, Bergs Kvarncafé, Torsåker, 19.30.