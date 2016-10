Här gestaltar Lassgård GW:s döende detektiv – på en gård utanför Kilafors

Under fyra dagar har Anders och Ingvor Eriksson fått flytta ut i det mindre av de två husen på deras stora gård i Bofara. I det större huset huserar nämligen ett inspelningsteam på omkring 25 personer från Sveriges television som nu gör en tv-serie av Leif GW Perssons roman Den döende detektiven.

– Vi har gjort två filmer som heter En pilgrims död och Den fjärde mannen och det här är vår tredje film av Leif GW, där min karaktär Lars Martin Johansson är en väldigt erfaren polis. Och det här handlar om hans sista fall, berättar Rolf Lassgård, som alltså spelar en av huvudrollerna.

Andra skådespelare i serien är bland andra Helena af Sandeberg, Amanda Ooms och Alexej Manvelov. Gården i Bofara ska föreställa Lars Martins brors hem som ligger "på landet".

– Lars Martin Johansson kommer norrifrån och åker upp för att jaga, säger Rolf Lassgård.

Älgpasset som man spelar in vid ligger i grannbyn Monte Carlo.

Inspelningen startade den 5 september och ska pågå i tolv veckor. Men frånsett de fyra dagarna i Kilafors så äger all inspelning rum i Stockholmsområdet.

– Det är otroligt skoj att vi verkligen åker ut. Det är skoj för karaktären, och för mig själv som kommer uppifrån, att det görs på riktigt. Att han får komma hem till sin skog, det känns väldigt bra, säger Rolf Lassgård.

Att inspelningen kom till Kilafors ligger, som väntat, Thomas Lothström bakom. Han var med och letade fram inspelningsplatserna och hjälper till med allt möjligt under inspelningen. Han har också sett till att det är några andra Bollnäsbor som jobbar med inspelningen. Som Nils Hedbergs som agerar chaufför av alla skådespelare och Emil Säll som fick laga middagen som skulle intas i filmen – trodde man.

– Han hade lagat världens godaste älgstek. Vi trodde vi skulle duka fint, berättar Thomas Lothström.

Men när maten var färdig visade det sig att den skulle vara uppäten i scenen – så de fick själva hugga in, grisa ned tallrikarna och servera skådespelarna tallrikar med potatisskal och såskladd.

Enligt Thomas Lothström är det här den fjärde filminspelningen i Bollnäs kommun i år. I somras spelades skräckfilmerna Draug och A night in the cabin in. Och vilken den fjärde är lovar han att vi ska återkomma till. Men det handlar i alla fall om en familjefilm med kända skådespelare och den spelas in i –Kilafors, så klart.

