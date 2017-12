Christer Sjögren och Magnus Carlsson sjunger in julen - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 49

MÅNDAG 4 DECEMBER

* Releasekväll Älvkarlebykalendern, Älvkarleby folkbibliotek, 17.00.

TISDAG 5 DECEMBER

* Kjell Enhager: Jag AB - föreställning, Kulturcentrum, Sandviken, 18.30.

* Cirkus Cirkör: “Under”, Gävle Teater, 19.00.

* Andreas Jakobsson berättar om nya boken “Deltidsrebellerna 1-3”, Blå scenen litteraturs scen, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

* Blue Xmas med Clas Yngström från Sky High, Knock Out Greg & The Rockarounds feat. Jan Oldaeus, Rio Bio, Skutskär, 19-22.

* Elvis Christmas 2017 med Henrik Åberg, Staffans Kyrka, Gävle, 19.30.

ONSDAG 6 DECEMBER

* Öppen repetition med Gävle Symfoniorkester, Gävle Konserthus, 11.00.

* CC Blues Jam med special guest: Fredrik Karlsson, CC-Puben, Gävle, 18.00.

* Cirkus Cirkör: “Under”, Gävle Teater, 19.00.

* Gasta: Thomas Oredsson och Christer Engqvist. Birgita Klepke, Pär Lindström, Sebastian Andersson. MC: Hans Carstensen, Söders Källa, Gävle, 19.30.

TORSDAG 7 DECEMBER

* Inflyttningsfest då Studio Monton har flyttat till nya lokaler på Norra Skeppargatan 6B där även inflyttningsfesten är med fika, middag och dj:s, 17-22.

* Gabriela Montero, Gävle Konserthus, 19.00.

FREDAG 8 DECEMBER

* Sunes jul, Gävle Konserthus, 18.30.

* Swing It Show - Tillbaka till framtiden...och tillbaka igen, Folkets Hus, Hofors.

* The Beat From Palookaville - Day One, CC-Puben, Gävle, 22.00.

* Pubquiz med Lansen och Liljan aktuella med singeln “Brynäsarblod”, Rack N Roll, Gävle.

LÖRDAG 9 DECEMBER

* Familjelördag: Tvärslöjd - En magisk nycirkusföreställning där två cirkusartister bygger levande skulpturer av vanliga ting och sina egna kroppar, Teaterbruket, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00-13.00.

* Vernissage: Johnny Hildingsson, Clarion Hotel Winn, Gävle, 12.00.

* Julmarknad, Boulognerskogens Café, Gävle, 12-16.

* Vernissage: Korridoren, En utställning om getter, Virtual Reality och uppslukande landskap, Konsthallen, Kulturcentrum, Sandviken, 13.00.

* I juletid med Christer Sjögren, Magnus Johansson och Marcos Ubeda, Ovansjö Kyrka, Sandviken, 15.00 och 19.00.

* Magnus Carlsson - “Änglarnas tid”, Stora Gasklockan, Gävle, 15.00.

* Alex & Sigge - Live, Gävle Konserthus, 19.30.

* Swing It Show - Tillbaka till framtiden...och tillbaka igen, Folkets Hus, Hofors.

* DarkestWHITESOULOrchestra, Söders Källa, Gävle, 20.00.

* Bubbles & Dinner, Olivia, Gävle, 22.00.

* The Beat From Palookaville - Day Two, CC-Puben, Gävle, 22.00.

SÖNDAG 10 DECEMBER

* Stor bordsloppis, Gävletravet, Gävle, 11-15.

* Strindbergs “Inferno” som barnteater från 7 år, Gävle Teater, 15.00.

* CC Unplugged: Sara Kreft och vänner, CC-Puben, Gävle, 16.00.

* Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där - Luciakonsert med församlingens barnkörer och integrationskören Kom och sjung!, Heliga Trefaldighets Kyrka, Gävle, 16.00.