Den amerikanska sångbokens klass är fortfarande outstanding

Sirligt plockade hon tidlösa melodier från landet over there där man fostrat rader av kompositörer och textskrivare vars alster från början lanserades på landets teaterscener. Raskt kom jazzmusiker och sångerskor att utöka repertoaren med melodier från Broadway och andra teatergator i USA.

Att märka, många av kompositörerna och textförfattarna hade sina rötter på den östra sidan av Atlanten. Det kom att sätta sina spår för decennier framåt tiden. I dag hämtar man fortfarande inspiration från The Great American Song Book. Tala om klass!

Annica är en rutinerad charmig sångerska som snabbt kollar in vad publiken förväntar sig. Den avspända framtoningen berör vilket skapar en skir intimitet mellan publik och sång. Hela konserten blev ett lyckorus både musikaliskt och känslomässigt. Bland de nummer som hon serverade ingick evergreens som Just In Time, Long Ago And Far Away, I Don´t Know Why, It´s A Sin To Tell A Lie.

Givetvis var Göte Wilhelmssons pianospel en viktig komponent. Hans sätt att stödja Annica var lysande, som hämtat ur jazzens abc-bok. Lyhört och vägledande. Han är en underfundig solist som verkligen äger personlighet och skärpa i mängd. Måste vara underbart för gruppens musiker att ha tillgång till en sådan musikant! Vitaliteten har inte naggats i kanten trots åttionio fyllda! Förresten, det var Göte som producerade Monica Zetterlunds mest berömda skiva Waltz For Debbie med pianisten Bill Evans Trio 1964 som gjorde en internationell succé. Som synes en mångsysslare med pregnans.

Personligt tenorsaxspel svarade Calle Lundborg för. Bland annat i Caravan och On The Alamo. Han är en för sällan hörd solist med en tilltalande ton och logiska improviserade slingor som kopplas till ett bra harmonisinne. Det har han visat på klubben tidigare med samma grupp. Säkert basspel svarade Hasse Larsson. Kul att höra honom utanför basköret där han kanske är mer känd efter spel med bland annat Peps Persson och Bills Boogie Band. Han sjöng också två melodier. Bland annat Route 66.

Trumslagaren Mats Jadin är faktiskt hemmahörande i Gävle där han arbetar som teatermusiker. Han smälte fint in i spelschemat och var vaken för musikens skiftningar. Hans solo i Caravan gick verkligen hem hos den stora publiken Varför har inga lokala grupper anlitat hans kunnande, kan man fråga sig?

Sammantaget en jazzkväll där inga direkta nya tag förekom men det var en afton där många av i publiken fick sin musikaliska dos tillfredsställd.

PÅ SCEN

Annica Risberg sång & Göte Wilhelmssons kvartett

Gävle Konserthus onsdag

Betyg: 4

Göran Olson