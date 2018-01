Eftertraktade Sandvikentrumpetaren Patrik "Pat Wood" Skogh är tillbaka med "At The Copa"

Patrik Skogh är uppvuxen i Sandviken som han lämnade första vändan redan på 80-talet för att gå på hockeygymnasium i Västerås. Efter militärtjänsten i musikplutonen började han Kungliga Musikhögskolan (Ackis) i Stockholm 1993. Under de 25 år som gått sedan dess har han etablerat sig som Sveriges högst troligen, mest anlitade yrkestrumpetare.

– Det kan jag nog lugnt säga att jag är faktiskt, säger Patrik Skogh till GD.

Senast kunde tv-publiken se honom spela under nyårstalet från Skansen i Stockholm. Han har länge varit fast medlem i husbandet bakom "Let's Dance" och spelat på Idrottsgalan till exempel. På cv:et finns även en bakgrund som musiker i så kallade radiostorband i München och Köln i Tyskland. Därtill är han musiker på olika teatrar i Stockholm bakom shower som "Billy Elliot" och "Chicago" och undervisar på Ackis, där han även är ansvarig för KMH Jazz Orchestra. Tilläggas ska också alla de studioinspelningarna han medverkat på med artister som Wille Crafoord, Army Of Lovers, Nicolai Dunger, DJ Mendez, Carola, Adolphson & Falk med flera.

– Dock har jag barn sedan fyra år så jag försöker vara lite mer selektiv med jobb nuförtiden.

Som soloartist kallar sig Patrik Skogh fyndigt nog för den direktöversatta anglicismen Pat Wood. Senaste plattan kom 2009 och i december 2017 kom han på eget bolag ut med den nya "At The Copa", som syftar på vad Barry Manilows klassiska låt "Copacana" kallas i musikerkretsar. Plattan kan beskrivas som storbandsjazz/swing med en speciell typ av melodispel för brassinstrument som kallas "sweet solo" vilken var populärt kring 1950- och 60-talen.

– Musiker kan inte spela så här i dag. Det är just därför många bett mig göra den här skivan, säger Patrik Skogh till GD.

Alla arrangemang på plattan är lånade från Leif Kronlunds storband som även är med på plattan och det är också ledaren Leif själv som "tjatat i flera år" på Patrik Skogh om att göra plattan. Just nu finns "At The Copa" endast på cd. En medveten strategi. Digitalt släpp kommer dock framöver. Inga spelningar är planerade i Gästrikland för tillfället. Releasefest för "At The Copa" blir i Stockholm till sommaren.

– Jag kanske dyker upp på Bangen, vi får se.

* Följ Pat Wood på Facebook där det även finns smakprov på hur skivan låter.