Fler omkom och skadades i påsktrafiken i fjol – här är vägavsnitten du bör undvika

Påsken är en av årets mest trafikintensiva helger och många bilister får räkna med lång köbildning, ofrivilliga stopp och allmän trafikfrustration.

I fjol bröts den positiva trenden som går tillbaka till 2013, med färre döda och skadade i trafiken under de stora påsk-resdagarna. Fyra personer miste livet i trafikolyckor under påsken 2017; två personer omkom på långfredagen respektive påskdagen. Och olyckor skördade två ytterligare liv kopplat till trafikolyckor på annandag påsk. (Se faktaruta nedan med uppgifter om antal trafikdöda och skadade under påsken från 2009).

Under flera år har antalet svåra olyckor i påsktrafiken minskat, något som Transportstyrelsen har konstaterat hör ihop med en rad olika faktorer. Från 2009 har det gjorts omfattande trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det svenska vägnätet; som nya hastighetsgränser, fler trafiksäkerhetskameror och fler vägar med mittseparering.

– Förhoppningsvis har vi människor också blivit klokare kring hur vi planerar vår körning, det vill säga är ute i god tid, håller avstånd och anpassar hastighet efter väderlek. Sedan ska vi inte glömma att det finns en del slump som gömmer sig i statistiken, kommenterade Henrik Andersson, på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, statistiken för 2016 – då en person miste livet under de trafikintensiva påskdagarna.

Köbildning på vägarna under påsken är högst vanligt och vill du försöka undvika det bör du framförallt tänka på tidpunkt och vägval.

Enligt statistiken är skärtorsdagen, och då speciellt under skärtorsdagens eftermiddag, och annandag påsk de två mest trafikintensiva dagarna. Men ser man till dödsolyckor under påsken sker de oftast sent på kvällen eller natten under långfredagen och påskafton, vilket grundar sig i att flest bilister då kör alkoholpåverkade. Polisens direktiv angående alkohol är: "Kör alltid nykter, chansa inte. Om du ser någon som tänker köra onykter - stoppa den. Åk aldrig med en onykter förare. Låt bilen stå dagen efter en fest".

Kör alltid nykter, chansa inte. Låt bilen stå dagen efter en fest

Ser man på vilka vägar som är de mest trafikintensiva under påsken är det oftast vägar som bär till och från fjällen (se kartan), såsom E14 mellan Sundsvall-Duved, E45 mellan Östersund-Grums, samt riksväg 70 mellan Enköping-Idre, via Borlänge. E4 mellan Stockholm och Sundsvall, E6 mellan Göteborg och norska gränsen, samt E22 mellan Norrköping och Kalmar, brukar också vara tungt trafikerade.

– På dessa vägar kan man självklart förvänta sig att det tar längre tid, att det kan bli stopp och att trafiken flyter långsammare, säger Monica Bengtson, kommunikatör på Trafikverket.

På just E4-sträckan mellan Stockholm och Sundsvall, och i synnerhet stäckan mellan Gävle och Tönnebro, är det extra hårt tryck under påsken. För att få en bättre flyt i trafiken och för att minska risken för olyckor har Polismyndigheten, i samverkan med Trafikverket, sedan 2016 infört omkörningsförbud under skärtorsdagen, från Gävle norra upp till Tönnebro. På annandag påsk råder omkörningsförbud samma sträcka söderut, från Tönnebro till Gävle norra.

I år, påsken 2018, gör man samma sak, berättar Erling Arvidsson, gruppchef på Polismyndighetens Trafiksektion, region Mitt.

– Vi gör det av precis samma skäl som tidigare, att få ett lugnare tempo i trafiken, säger Arvidsson.

Målet är att alla ska kunna färdas på ett tryggt och säkert sätt till sin slutdestination.

Sammanfattningsvis; undvik att resa under skärtorsdagens eftermiddag och annandagen. Försök dessutom att åka på mindre vägar, för även om dessa måhända är geografiskt längre kan det spara tid. Om du väljer större vägar, välj mötesseparerade vägar och vägar som har trafiksäkerhetskameror.

– Vi föreslår att trafikanterna planerar sin körning, kör på mindre trafikerade vägar om det är möjligt, ger sig av i god tid, följer trafikrytmen och håller avstånd. Tar man sedan med en fin matsäck och något kul för barnen att göra så underlättar det ju alltid, säger Monica Bengtson på Trafikverket.