Gävle Konserthus nästa stopp på Johan Glans världsturné: "Kommer aldrig kunna toppa det här"

I över ett år har Johan Glans turnerat med föreställningen "World Tour Of The World" och den här gången nöjde han sig inte med att roa endast Sverige. En världsturné fick bli den nya utmaningen och under 2016 underhöll komikern såväl slovener som amerikaner och argentinare.

– Den största jag lärde mig från utlandsturnén var att det faktiskt inte var så stora skillnader på vilka skämt som går hem var. Jag valde såklart rätt universella saker att prata om som till exempel pinsamma situationer och relationer, allmänmänskliga saker. Behövde egentligen inte ändra så mycket alls bland mina vanliga skämt, det kände upplyftande! Det är en speciell känsla att åka till Buenos Aires och när man går upp där på scenen så känner man sig ändå nästan som hemma, säger Johan Glans och tillägger snabbt:

– Fast nu ska jag säga ärligt att på rätt många ställen var det lite fusk för det kom dit många svenskar, stödsvenskar! Jag var till exempel i Tokyo och där skulle man ju kunna tänka sig att det är lite annorlunda men 98 procent av publiken bestod av svenskar. Men på andra ställen som i Alaska fanns det inga svenskar överhuvudtaget. Det var där jag var allra mest nervös innan jag gick på scen, det var ett sådant där riktigt raggarställe med väggfast inredning, skjutningar på parkeringen utanför och en stentuff publik som drack rätt hårt. Men jag lyckades vinna över dem.

Att Johan Glans blev komiker förvånade ingen, allra minst hans föräldrar under uppväxten i skånska Eslöv.

– De har gjort en ganska stor grej av den där gången jag som fyraåring fick frågan om vad jag skulle bli när jag blir stor. Jag svarade "clown" utan att tveka. Och det är jag ju typ nu.

1994 kom han på delad förstaplats i en standup-tävling som tog honom och den andra vinnaren, skåningen och så småningom bästa kompisen David Batra, till Stockholm. Sedan dess har karriären rullat på med tv-program, shower och turnéer och i dag tillhör han den absoluta komikereliten i Sverige. Men på frågan om vad han ska göra när turnén våren avslutas under 2018 kan han inte svara.

– Ja, alltså jag kan ju inte toppa det här. Det går inte. Med den här föreställningen har jag dels rest jorden runt, dels är det så himla många som har sett den här i Sverige. I storlek kan jag inte toppa det här, jag får sätta mig ner, smälta alla intryck och fundera ut något annat. Men, alltså, jag kan alltid motstå en utmaning ha ha! Du vet, man säger ju alltid att man vill ha och behöver utmaningar men man ska också vara snäll mot sig själv. Och jag har ju en familj så nu är det min tur att göra vardagsgrejorna.

Jenny Folkesson

INFÖR

Johan Glans - World Tour Of The World

Gävle Konserthus

Lördag 2 december 2017 klockan 19.30.