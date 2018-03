Äldreboende i Andersberg i ny regi – Förenade Care vann upphandlingen

Vård- och omsorgsboendet Vinddraget 14 har 64 lägenheter. 32 av dem är vikta för personer med demens.

Verksamheten har i tolv års tid drivits på entreprenad. De första åren var Förenade Care utförare. Efter en ny upphandling fick sedan Attendo ta över boendet.Nu är avtalet med dem på väg att gå ut och då har kommunen gjort en ny upphandling.

Resultatet av den blir ännu ett entreprenörsbyte. Attendo åker ut och Förenade Care återinträder som ansvarig för driften av verksamheten. Det sker den 1 november.

Att Förenade Care vann berodde inte på att de lagt det lägsta anbudet. I upphandlingen var priset bestämt i förväg. Anbudsgivarna fick endast konkurrera med kvalitet. Och på det området kunde Förenade Care presentera det bästa konceptet, enligt kommunens bedömning.

I motiveringen sägs att Förenade Care i sitt anbud har "ett strukturerat och kundorienterat angreppssätt gällande delaktighet, uppföljning och förbättringar".

– Det de vinner på är bland annat att de ligger högre när det gäller meningsfull vardag och mat och måltider. I deras arbetssätt ingår också att tidigt ta reda på vad de nyinflyttade vill och önskar, säger Lena Isokivelä, tillförordnad förvaltningschef vid Omvårdnad Gävle.

Förenade Care ingår en danskägd koncern, Forenedekoncernen, och driver cirka 50 verksamheter – vårdboenden, hemtjänst, medicinsk vård och social omsorg. Företaget har totalt drygt 2 500 anställda.

För de äldre kommer entreprenörsbytet att upplevas positivt, tror hon. Men någon dramatisk förändring kommer det inte att bli.

– Nej, det som märks direkt är väl att personalen har andra kläder på sig och att det kanske finns lite annan mat att välja på, säger Lena Isokivelä.

De anställda, drygt 60 personer får om de vill arbeta kvar på boendet. De är garanterade fortsatt anställning hos den nya arbetsgivaren.

I upphandlingen hade tre företag lämnat anbud. Utöver Förenade Care och Attendo också Polstjärnan.

Förenade Cares avtal med Gävle kommun löper på fyra år plus möjlighet till förlängning i två plus två år. Kommunens kostnad för verksamheten blir 1 470 kronor per dygn och plats.

