Alex och Sigge på luffen – Gävlepojkar rapporterar från ett sydamerikanskt äventyr

Alexander Rönngren och Sigge Erkelius är uppväxta i Gävle och båda två är redan rätt beresta. Alexander har bott och jobbat i Australien medan Sigge Erkelius gjort detsamma i Oslo i fyra år. Förra vintern gjorde Sigge en tre veckor lång road-trip genom USA. Alexander befann sig då på andra sidan jordklotet och sedan dess har de planerat för den här sex månader långa resan.

Först var tanken att börja med att utforska Australien för att sedan ta sig an den latinamerikanska kontinenten. Men av främst ekonomiska skäl har resplanerna ritats om.

Sigge lämnade Norge för gott i december. Kring jul- och nyårshelgerna bunkrade de upp och utrustade sig för resan som inleddes en bit in i januari. Men det började inte så bra. På väg till första anhalten, Havanna, försvann all packning på vägen någonstans under mellanlandningarna i Frankfurt och Toronto.

Efter Kuba har de avverkat Mexiko och Costa Rica. Planen är att sakta ta sig genom Sydamerika, kanske dryga ut reskassan med något tillfälligt jobb, och slutligen nå Rio de Janeiro i Brasilien varifrån de ska flyga hem till Europa och så småningom Gävle.

Här rapporterar de kortfattat om de resmål som de hittills har avverkat:

Kuba: Att vår väska var försvunnen resans fem första dagar spelade mindre roll på Kuba. En dag av salsaklubbar, prisvärda drinkar och de extremt varma och välkomnande kubanerna är nog för att glömma de flesta av sina problem. Viva la Cuba!

Mexiko: Helt oväntat var inte de aztekiska pyramiderna det häftigaste. Den timme i Mexiko Citys tunnelbana och de två timmars buss som krävdes för att komma dit genom de ändlösa kåkstäderna som omgav staden var upplevelserikt nog. Det går inte att greppa denna stads storlek. Två veckor i Mexico var alldeles för lite. Djungeln, ruinerna, stränderna och maten skulle kunna stilla ens resebehov i många månader.

Costa Rica: En fem meter lång krokodil kom och hälsade på innan vår två timmar långa båtresa in i Costa Ricas mest otillgängliga djungel. Under fyra dagar var vi närmare till orörd regnskog, folktomma paradisstränder och en miljon ormar än ett Wi-Fi