Anders Wennberg: Att remsan har hållit i alla dessa år...

I morgon bitti använder jag mitt låskort för sista gången när jag kommer till jobbet. Då är det bara timmar kvar innan jag och mina kollegor flyttar till Waldenströmsgatan 2 där våra nya lokaler finns.

Så nej, det blev inte 35 år i kvarteret Påvel Ångerman för min del, men det var riktigt nära. Det är ännu närmare till 35-årsdagen då jag första gången steg in i det ursprungliga GD-huset, det med fasad mot Ruddammsgatan, för anställningsintervju med Christina Delby Vad-Schütt och Robert Rosén. Då var entrén i hörnet Hattmakargatan-Ruddammsgatan, där GD-klockan har suttit under alla år.

Den gången behövde jag inget elektroniskt kort för att komma in. De infördes under senare delen av 1980-talet. Mitt första kort råkade jag tappa, men det andra har hängt med sedan 1989. Jag har fått tejpa det för att det inte skulle gå i två delar, men kortet har fungerat in i det sista. Jag förstår bara inte hur magnetremsan har hållit.

Jag ska inte låtsas som om det inte finns känslor med när vi nu flyttar härifrån. Det är svårt att ta på, men det är något som sitter i väggarna där journalistik har skapats i 122 år

Anställningsintervjun gick uppenbarligen bra, för den 8 juli 1982 gjorde jag min första arbetsdag i GD-huset. Ja, huset är egentligen åtminstone fem olika byggnader eller utbyggnader. 1982 var det något färre, men det var ett elände att lära sig hitta.

Ja, det vete sjutton om jag har lärt mig alla vinklar och vrår än...

Jag ska inte låtsas som om det inte finns känslor med när vi nu flyttar härifrån. Det är svårt att ta på, men det är något som sitter i väggarna där journalistik har skapats i 122 år (nu talar jag förstås om det äldsta huset).

Det var här jag lärde mig redigeringens ädla konst, det var här jag lärde mig att använda datorn som arbetsredskap och det är här som jag har lärt känna så många roliga, intressanta och spännande arbetskamrater.

Vemodigt? Jodå, det är det. Men vemod kan vara en ganska fin känsla, ungefär som när man tänker på en kär släkting som har levt sitt liv fullt ut och gått bort i ganska lagom tid. Man vill liksom inte ta in det, men det går ändå.