Arbetsförmedlingens personal bjöds på mousserande vin på nöjeskrog i Gävle: "Olämpligt"

Arbetsförmedlingens ledning har under en längre tid varit tydlig med att myndigheten måste förbättra relationen till Sveriges arbetsgivare.

I Gävle arrangerades en branschträff i februari med företagare och arbetsgivarorganisationer – och en avslutande after work följde på en nöjeskrog.

Där ska Arbetsförmedlingens personal ha fått mousserande vin av Svenskt Näringsliv, skriver SVT, och krögaren gav ett rabatterbjudande på krogens show för de som närvarade.

Upplägget ifrågasattes redan under kvällen och myndigheten har under året fått in två anonyma anmälningar. "Att under beordrad och betald övertid kunna dricka gratis alkohol – genom att dricka obegränsat antal glas mousserat vin hos en kund, arbetsgivare i dennes festlokal framstår i dag i ämbetsmannarollen som unikt", står det i den ena.

En internutredning slår nu fast att agerandet var olämpligt.

Mellan 25 och 45 personer från Arbetsförmedlingen ska ha besökt nöjeskrogen.

LÄS OCKSÅ:

Insändare: Arbetsförmedlingen, det här är människor, inte maskiner!

Antalet arbetslösa fortsätter minska – 700 färre i februari

Plus: Digitala livet: Färre personliga möten när arbetslösa söker jobb med mobilen: "Alla hänger inte med"