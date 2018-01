Årlig inräkning pågår i helgen – fågelentusiasten i Gävle: "En viktig tjänst till forskningen"

Det är Sveriges Ornitologiska Förening och Birdlife Sverige som arrangerar den årliga fågelräkningen som startade 2006. I helgen går den av stapeln för trettonde året i rad. Sven Jansson, medlem i Gävle fågelklubb, hoppas att så många som möjligt från allmänheten ska delta.

- Räkningen ligger ju till grund för Sveriges miljöbevakning och är en viktig tjänst till forskningen, säger han.

Hur har det varit att räkna vinterfåglar tidigare år?

- Det är trevligt att följa fåglarna som kommer och hämtar fröet. De som kommer och deltar i fågelmätningen är nog fler än man initialt tror.

I Gävle kommun ifjol var Talgoxen den vanligare arten följt av Blåmesen och Pilflinken. Räkningen pågår mellan den 26-29 januari.

FAKTA

Resultatet av fågelräkningen kan rapporteras via BirdLifes hemsida, men det är också möjligt att rapportera via en app som är gratis och som kan laddas ner från AppStore respektive Google Play. De som inte har tillgång till dator eller smartphone kan rapportera in via post. Rapporteringsformulären på internet och i appen öppnas fredag morgon.

När räkningen kommit igång kan du enkelt följa rapporteringen, såväl i landet i stort som på läns- eller kommunnivå.

Söndag kväll, 28 januari, kommer de första preliminärt resultat från årets räkning.

