Åttaårige Gabriel skrev insändare om svordomar: "Fy sjutton och attans är okej"

När man blir riktig arg kan man säga "fy sjutton" eller "attans" istället. Svordomar sårar folks känslor och göra dem ledsna, menar Gabriel Bendek.

En gång blev han själv ledsen.

– Det var när vi spelade fotboll och jag råkade göra självmål. Då var det en som skrek åt mig, säger han.

I bilen brukar han lyssna på radio. Då spelas ofta låtar som innehåller olika svordomar.

På tv:n hörs också många fula ord. Nu finns till och med ett program med en svordom i namnet - "Jävla klåpare" på TV12.

I skolan är det för det mesta elever som svär och ibland får de en tillsägelse av en lärare. Men en gång svor gympaläraren.

– Han blev arg. Det var en gång när vi skulle ha gympa på Fjärran Höjderbadet. Om vi inte skärpte till oss skulle vi inte kunna byta om och ha utegympa, säger Gabriel Bendek.

Händer det att andra vuxna svär?

– Jo, men jag vågar inte säga namnet, för den personen är här, hi hi hi.

Vad säger du då?

– Men pappa, sluta svära.

Han ni någon svärburk?

– Nej, men vi kanske borde ha det.

Här är Gabriels insändare:

"Varför svär folk så mycket nuförtiden? Varför finns det så många svordomar i dagens musik? Varför tillåts det fula ord på tv? Det sårar folk och det lär barn fula ord. Alla har rätt kunna lyssna på radion eller se på TV utan att få höra en massa svärord.

Gabriel, snart 9 år"