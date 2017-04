De tränar NHL-proffs och unga thailändare – nu startar de nytt företag i Gävle

Viktor Eriksson är uppväxt i Gävle, Adam Feniak i Edmonton. Även om invånarantalet skiljer sig markant känner han att Gävle också är en riktig hockeystad. Båda har en hockeykarriär bakom sig. Viktor Eriksson började i Sätra och har även spelat med Strömsbro och Ljusne.

Efter en norsk sejour hamnade han 2014-15 i Frankrike. I samma lag, Chambery, fanns Adam Feniak med bakgrund i kanadensiska junior och universitetsligor.

Han har tio års erfarenhet av powerskating och skillscoachning och har arbetat med NHL-laget Edmonton Oilers. Mötet blev en lyckträff för Viktor Eriksson som säger att han alltid velat bli skridsko- och tekniktränare.

De följdes åt till Edmonton sommaren 2015 där fröet såddes till att starta eget med Gävle som bas. Sommaren 2016 var Viktor åter över och jobbade och sedan oktober finns båda på plats i Gävle. Alldeles nyligen bildades deras företag.

– Traditionella hockey­skolor handlar i första hand om att komma form genom övningar i större grupper. Vi erbjuder mer individuell träning. Spelarna får lära sig hur kroppen fungerar och hur de ska röra sig på isen för att åkningen ska få optimal effekt vilket också påverkar spelet med puck. Felaktiga rörelsemönster och muskler som belastas på ett oriktigt sätt är svårt att korrigera när spelarna blir äldre, säger Adam Feniak.

I första hand från sexåringar upp till äldre juniorer. F.E. Hockey har instruerat Strömsbro, Hille/Åbyggeby, Ljusne och flera ungdomslag i Brynäs, AIK och andra Stockholmsföreningar.

De har också utbildat elever vid Prolympia. De anordnar även egna hockeycamper och träningsläger där spelare deltar helt individuellt.

– Det gillar jag, säger Adam Feniak. Då representerar de bara sig själva, inte ett lag och då blir instruktionerna mer personliga.

I maj ska de träna 60 spelare under två veckor vid ett läger i Bangkok. Det thailändska äventyret är det första utländska experimentet, den asiatiska marknaden växer och det förekommer förfrågningar även från Australien och Sydamerika. I sommar ska de under två månader jobba vid The Hockey Summit i Florida, där till och med NHL-spelare deltar, med ett avbrott för ett läger i Ljusne.

I hockeyns hemland pågår isträning hela sommaren. Arbetsdagar för en skridskocoach på upp till 14 timmar är inte ovanligt. Det är få tränare i Sverige som har samma erfarenhet som Adam, menar Viktor Eriksson.

– Men jag måste träna på min svenska, skrattar han.

Det är inte nödvändigt, menar Viktor Eriksson.

– Alla hockeytermer är ju på engelska, dessutom lyssnar spelarna bättre när instruktionerna är på engelska.

Fakta: F.E. Hockey

Ort: Gävle.

Verksamhet: Träningsverksamhet och coachning inom ishockey, läger, specialträning, föreningar och individuellt.

Viktor Eriksson: Över tre års erfarenhet av internationell powerskating och skillscoachning, har varit bosatt i Kanada och jobbat som instruktör hos Serdachny hockey and powerskating, har spelat i Sverige, Norge och Frankrike

Adam Feniak: Åtta års erfarenhet av att utveckla och skapa träningsprogram för lag och individuella spelare, har tränat spelare runt om i Kanada, USA, Finland och Sverige.