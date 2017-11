Diös hyr ut sina lokaler på Drottninggatan till IT-bolaget CGI

Fastighetsägaren Diös utvecklar just nu sina lokaler på Drottninggatan 6 i Gävle med en helt ny planlösning för ökad kundtillgänglighet. CGI Group Inc, som i dag är en av de största aktörerna i världen när det gäller avancerade tjänster inom IT och affärsutveckling, flyttar till adressen 1 april 2018.

– Vi ser ett stort tillskott i att ett erfaret och expansivt företag som CGI flyttar in i våra lokaler. Fler företag som växer i hjärtat av Gävle bidrar till ökade flöden med fler personer som rör sig i city. Det ligger helt i linje med vår strategi om stadsutveckling, säger Jennie Nyblom, förvaltare på Diös i Gävle, i ett pressmeddelande.

CGI har uppnått en omsättning på närmare 70 miljarder kronor och finns etablerat på både Toronto Stock Exchange och New York Stock Exchange. Bolaget finns i flera städer i landet och på CGI i Gävle arbetar cirka 120 personer.