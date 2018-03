Olyckan skedde på E4 och orsakar problem och köbildning från trafikplats Gävle södra till trafikplats Gävle bro i norrgående riktning mot Sundsvall.

Trafiken påverkades tills bilen hade bärgats vid 16.15.

– Vi är där nu och hjälper till att lasta in personen i ambulansen och få undan bilen. De har rapporterat in att de ska lasta in personen på bår för kontroll, sade Magnus Östlund, räddningstjänstens inre befäl vid 16.05-tiden.