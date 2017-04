För tidigt födda riskerar lungsjukdomar

Varje år föds omkring 180 barn i Gävleborg för tidigt, något som kan innebära en ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet.

Studien kommer från Per Thunqvist som är specialist inom barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet. Undersökningar av lungfunktionen har genomförts under spädbarnstid, tidig skolålder samt vid 16 års ålder, och visar att för tidigt födda barn löper ökad risk för nedsatt lungfunktion och astmaliknande sjukdom. Även barn födda endast några veckor för tidigt har vid16 års ålder fortfarande nedsatt lungfunktion.

– Slutsatsen är att barn som är födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, och kanske genom hela livet. Om vi tidigtlyckas identifiera barn som löper risk att bli lungsjuka som äldre är detlättare att sätta in förebyggande åtgärder, säger Per Thunqvist i ett pressmeddelande.

För att undersöka om sambanden finns kvar även i vuxen ålder genomför forskarna nu med stöd av Hjärt-Lungfonden en ny uppföljande studie där deltagarna hunni tbli 22–24 år.