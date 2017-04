Försvarsmakten säger ja till vindkraftverk – en milstolpe för Svea vind

Båda har sitt ursprung i Sandviken och jobbar nu på heltid, som ingenjör respektive jurist, i företaget som specialiserat sig på havsbaserad vindkraft.

Visionen är mellan 90 och 140 vindkraftverk på tre platser utanför Gävle som mer än väl skulle kunna tillgodose Gävleborgs hela energibehov. En framtidssatsning med grön profil, där vindkraftverk kan bidra med synergi­effekter som algodlingar för mat eller till bränsle, elöverskott som kan lagras i batterier eller genom elektrolys omvandlas till vätgas för användning i processindustri eller till bilar.

Vid Utposten skulle 20-25 vindkraftverk, med en tänkt rotordiameter på 180 meter och en topphöjd på max 220 meter, kunna producera 1 terawattimme per år. Det motsvarar en tredjedel av länets elbehov. Vindkraftverken står med en kilometers mellanrum för att bäst kunna ta till vara på vindens energi.

Det är ett långsiktigt och metodiskt arbete. Mattias Wärn och Maria Brolin har täta kontakter med alla inblandade myndigheter och i bakgrunden finns en panel av närmare tio experter.

Svea Vind Offshore arbetar just nu med ansökan för Utposten och kommer att lämna in den till mark- och miljödomstolen. Miljötillståndet blir ett slags bygglov. Under senare delen av 2018 kan ett tillstånd vara klart. Då tar upphandling av turbiner vid.

En idé som alltjämt lever är att de cirka 25 meter höga betongfundamenten till vindkraftverken kan tillverkas i Norrsundet.

Båda är optimistiska. Att energimyndigheten i en rapport i februari uttryckt att havsbaserad vindkraft inte passar precis nu, vänder de till något positivt.

– Inte just nu nej, men sedan, precis så tycker vi också, säger Mattias Wärn. Förra året investerades det för 18 miljarder euro i havsbaserad vindkraft i Europa. Priset sjunker i samma takt som tekniken utvecklas. Runt 2020 kommer tiden att vara den rätta för oss att bygga.

Gävle kommun är positiv till satsningen och intresse möter Svea Vind Offshore även när planerna presenteras på olika mässor i Europa.

Företaget har redan kontakt med kapitalstarka som kan tänka sig investera i den här miljardsatsningen.

– Vår kostnadseffektiva fördel är avståndet, en till två mil, och vattendjupet, mellan 15 och 20 meter, säger Mattias Wärn.

– Det är tillräckligt långt ut för att ingen ska störas. Dessutom är vinden kall vilket ger högre densitet, säger Maria Brolin.

Det är fördelar som ingen annan på kontinenten kan matcha, menar de.