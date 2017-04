Gävle symfoniorkesters medlemmar mitt i kaoset : "Jag sprang från lastbilen"

Ulf Andrén var på väg till Stockholms konserthus för att träffa resten av orkestermedlemmarna när han såg lastbilen komma körande.

– Jag tänkte att det där inte kan vara en budbil som kör så.

Han började springa mot Regeringsgatan. Lastbilen kraschade in i Åhlénshuset.

– Det var många som sprang. Det är fruktansvärt.

Konserthuschefen Örjan Hans-Ers har inte åkt med till Stockholm, men blev uppring av orkesterchefen Lena Ousbäck, som befann sig alldeles i närheten av händelserna.

– Vi fick börja med gå igenom listorna och se till att alla är okej.

Konserten ställdes givetvis in och under fredagskvällen arbetade styrelsen med att lösa hemtransporten för orkestermedlemmarna. De bussar som skulle kört till Gävle efter konserten kunde inte ta sig in till konserthuset på grund av avspärrningarna.

– Det kan dröja timmar. Sen får vi se hur de mår och vilket stöd vi behöver sätta in när de kommer hem, säger Örjan Hans-Ers.