Gävlebo halkade på hotellrum på Kos och slog av bit av örat – anmäler resebolag

Det var på resans sista dag, i början på september, som mannen trampade i en vattenpöl under luftkonditioneringsaggregatet på hotellet på Kos och sedan for omkull och for in i sängbordet med örat före. Det är mannen själv som beskriver händelsen i sin anmälan av resybyrån i Stockholm där han köpte resan och researrangören Tui, tidigare Fritidsresor, till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Mannen ska ha anmält händelsen direkt till hotellet, men hävdar att han inte fick någon hjälp där och att hotellet betraktade händelsen som en olycka och därför inte ville ersätta honom. Han fick själv ordna taxi till sjukhus, där han opererades akut innan hemresan samma kväll.

Mannen vill nu ha ersättning för sveda och värk och även förlorad arbetsinkomst efter hemkosten; 25 000 kronor per dag. Han anser att olyckan beror på hotellets utrustning, skriver han i sin anmälan.