Gävlebo på terrorlista misstänks för penningtvätt

Mannen fanns med på listan över de människor i Gästrikland som SÄPO förra året tipsade Skatteverket om, med hänvisning till att de på något vis skulle kunna kopplas till terrorfinansiering.

Nu står han inför rätta misstänkt för penningtvättsbrott. Han ska enligt åtalet ha upplåtit sitt konto till en eller flera personer som systematiskt lurat ett stort antal människor att förskottsbetala för andrahandslägenheter i Stockholm och Göteborg.

Pengarna har betalats in till den 30-årige Gävlebons konto. Hans egen förklaring är att han lånat ut kontot till en kille han träffat i Stockholm, mot löfte om 500 kronor som tack för lånet.

Under några hektiska dagar i november 2016 strömmar det in sammanlagt 147300 kronor på ett förmånskonto hos Nordea som öppnats i 30-åringens namn så sent som den 26 oktober.

Så fort pengar har kommit in har de omedelbart förts över till ett annat av 30-åringens konton, som har ett bankkort kopplat till sig.

Pengarna har sedan antingen tagits ut, köpts upp eller växlats in mot Euro hos valutahandlaren Tavex.

– Det framgår av förundersökningen att det köps Euro för sammanlagt 92000 kronor under perioden, säger åklagare Ann-Charlotte Bålman.

Hon förklarar att man inte lyckats fastställa vem det är som gjort inköpen.

– Hos Tavex behöver man inte legitimera sig om man köper valuta för mindre än 10000 kronor åt gången, säger åklagaren.

Den 21 november kopplas polisen in och förmånskontot spärras. Den 29 november spärras även personkontot av Nordeas säkerhetsavdelning.

– Min klient bestrider ansvar för brott, säger advokat Gustaf Andersson.

Han vidhåller att 30-åringen bara lånat ut sitt bankkort och sin kod för att i gengäld få 500 kronor och kanske chans till ett arbete på den byggfirma där kompisen jobbade.

Det håller åklagaren bara delvis med om.

– Jag påstår att någon annan begått brottet, och att de här pengarna har kunnat tas ut och är borta för den tilltalade. Men jag menar att han genom att låna ut det här kortet och koden gjort det möjligt att omsätta pengar som härrör från brott, och att det måste vara uppenbart för honom säger åklagaren.

Det finns övervakningsbilder på personer som tar ut pengar i en bankomat i Stockholmstrakten. Och det är, där är försvar och åklagare överens, inte 30-åringen.

Enligt 30-åringen är det heller inte hans kompis från baltikum.

Åklagaren undrar hur han kunde klara sig utan sitt bankkort och sitt konto, och hur han kunde låna ut det. Han svarar att han får sin försörjning från försäkringskassan, och att de pengarna går in på ett annat konto, i Swedbank.

Åklagaren undrar varför han har konton i flera banker.– För på Swedbank hade jag ett Maestrokort och det går inte att använda utomlands, svarar 30-åringen.

Han berättar att han reser mycket. Bland annat har han varit längre perioder i Baltikum.

– Jag anser det styrkt att han uppsåtligen har främjat möjlighet för annan att dölja pengar från brott, säger åklagaren i sin slutplädering.

Eftersom 30-åringen fick en villkorlig dom för stöld så sent som i fjol yrkar åklagaren nu på fängelse. Alternativt ett "kraftigt bötesstraff".

Försvaret bestrider både skuld och skadeståndsanspråk.

– Det är inte utrett att han haft ett likgiltighetsuppsåt. Och då ska han frikännas, säger Gustaf Andersson.

Dom meddelas den 4 december.