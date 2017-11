Gävleföretagaren Björn Jansson prisades vid entreprenörsgala

Under torsdagen avgjordes regionsfinalen för Norrland i tävlingen EY Entrepreneur of the year i Sundsvall. Syntronics vd Björn Jansson tog hem priset för bästa internationella tillväxt.

Juryn valde Gävleföretagaren som vinnare med följande motivering:

"Med sin uthållighet och sina innovativa egenskaper har vinnaren av priset ”Årets internationella tillväxt” skapat en svensk exportsuccé. Med en enorm drivkraft och ett brinnande engagemang har vinnaren byggt sitt bolag från grunden till att i dag omsätta 430 miljoner, varav två tredjedelar utanför Sveriges gränser."

Därmed har Björn Jansson chans på ytterligare en utmärkelse i den nationella finalen i Stockholm i januari.

Huvudpriset som EY Entrepreneur of the year i Norrland gick till StudentConsultings vd och huvudägare Tobias Lindfors (Luleå).

