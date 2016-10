Han lanserar boken om ärkerivalen Leksand på derbymatchen mot Brynäs

Daniel Nilsson-Padilla kommer kommer att vara på plats i Gavlerinken. Han kommer från Rättvik, men har tidigare bott en tid i Gävle då han jobbade som reporter på Gefle Dagblad.

Han har tidigare skrivit den uppmärksammade boken "En gång var jag större än Zlatan" om Tony Flygare. Nu har han just släppt sin andra bok "Laget som aldrig dog" om Leksands IF och det som kallas "Miracle on Ice" – när laget slog ut Modo och gick upp i högsta serien. Han släpper den tillsammans med Leksand.

– Arenan är utsåld. Det ska bli kul att vara på plats och ta boken till Gävle, säger han.

Läs allt inför Gävledala-derbyt här:

