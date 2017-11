Här är Musikhjälpen-initiativen i Gästrikland 2017

Runtom i Sverige skramlas det återigen pengar till Musikhjälpen som i år samlar in pengar på temat "Barn är inte till salu". Det är tionde året i rad som insamlingen arrangeras. Totalt har 211 miljoner kronor samlats in, enligt ett pressmeddelande. Detta år programleder Molly Sandén (som fick ställa in sin Gävlekonsert med Christmas Night 12 december för att kunna delta i Musikhjälpen), Kalle Zackari Wahlström och Farah Abadi sändningarna i P3 och SVT.

Fler lokala nöjesbetonade initiativ

* Klubb Sprak #3, Bildahuset, Kaserngatan 107, Gävle, onsdag 13 december, 19-22.

På Klubb Sprak träffas musikintresserade för att spisa vinyl. Det går att ta med sig egna skivor. Just denna Sprak går fika med mera till Musikhjälpen.

* Livemusik för Musikhjälpen, Skottes Musikteater/Spegeln, Norra Köpmangatan 11, Gävle, fredag 15 december 17.00.

Studieförbundet Medborgarskolan och deras Amplified-verksamhet bjuder in till en helkväll med livemusik från två scener. Spelar gör: Jesper Wikström (även aktuell med nya ep:n "Bit för bit" som släpps 1 december), Linda Berving, The Secondaries, Nattljus och Sven-Holger Rosenvinge och Skuggspelet. Alla artister ställer upp gratis.

* Steamingbössan, Lexevägen 11, fredag 15 december 18.00 till och med lördag 16 december.

24 timmars streaming av dataspel som CS:Go och World Of Warcraft. Genom streaming ska pengar samlas in till Musikhjälpen.

* Swing It Show samlar in pengar till Med kärlek från Hofors, Folkets Hus, Hofors. Återstående datum är lördag 2 december, fredag 8 december och lördag 9 december.

Under sina föreställningar av nya uppsättningen "Tillbaka till framtiden... och tillbaka igen" uppmanar artisterna publiken att skänka pengar.