Här är sjukhusets nya mottagning för kameraundersökningar – "som att flytta från stenåldern till 2000-talet"

Stämningen är just nu förväntansfull på Gävle sjukhus endoskopimottagning. Under onsdagen kommer verksamhetens nya lokaler att invigas officiellt och på måndag tas de i bruk. Då kommer de första patienterna.

Det här är mycket efterlängtat.

– Vi har länge varit väldigt trångbodda. De lokaler vi haft kom till redan i början av 1990-talet och skulle vara provisoriska. Men vi har blivit kvar där ända till nu, säger Aina Back, skopist på endoskopimottagningen.

De nya lokalerna är rymligare och mer lättarbetade.

– Bara en sådan sak som att det finns fönster här, det har vi saknat tidigare, säger Christina Strömberg, undersköterska.

Vid endoskopimottagningen utförs 4 000-5 000 undersökningar varje år. Hit kommer patienter med någon typ av besvär i mage eller tarm. Det kan till exempel handla om blod i avföringen eller buksmärtor.

Vid undersökningen tittar man in i kroppen med ett endoskop, ett instrument med en slang som är försedd med lampa och kamera i ena änden och som är kopplad till en TV-skärm.. Endoskopet förs in antingen via matstrupen (gastroskopi) eller via ändtarmen (koloskopi).

– Vid undersökningen kan vi se om patienten har till exempel en tumör eller en inflammation, säger Aina Back.

När mottagningen nu flyttar in i nyrustade lokaler (här fanns tidigare centraloperation) innebär det att patienterna kommer att tas omhand i en toppmodern vårdmiljö och med det senaste i teknikväg.

– Möjligheterna att hålla rent kommer att vara mycket större. Det är viktigt. Det här är ju den mest bakterierika avdelningen på sjukhuset, säger Oskar Vandell, vårdenhetschef.

Ett särskilt samtalsrum finns iordningställt.

– Det är bra att man kan sätta sig med med patienten i lugn och ro, till exempel om man hittar en cancer, säger Aina Back.

I de nya lokalerna finns fem undersökningsrum varav ett är vikt för akutundersökningar. Det är fler än i de gamla lokalerna och är något som skulle göra det möjligt att ta emot fler patienter än tidigare. Det skulle vara välbehövligt eftersom köerna till mottagningen är för långa i dag. Just nu väntar 246 personer på koloskopi och 180 på gastroskopi.

Problemet är att det råder brist på personal som kan utföra endoskopiundersökningar. En utökning av produktionen är därför svår att klara av i dagsläget, konstaterar Oskar Vandell.

