Här får du prata länge med doktorn – läkarna med världens längsta samtalstider

Ingenstans i världen får patienten prata så länge med sin läkare som i Sverige. Många olika krämpor hinner avhandlas utan att doktorn säger stopp. En bra modell, tycker Stig Lundberg, familjeläkare i Gävle.

– Alternativet vore att ha många korta besök istället, det tror jag skulle vara sämre, säger han.

Svenska allmänläkare utmärker sig med att samtala länge med sina patienter. Enligt en ny studie som uppmärksammats i Dagens Medicin har läkarna i Sverige till och med världens längsta samtalstider.

I genomsnitt lägger en svensk allmänläkare 22,5 minuter på en konsultation. I till exempel England eller i vårt grannland Danmark är samtalstiden inte ens hälften så lång. Kommer man till en läkare i Bangladesh eller Pakistan är den genomsnittliga tiden för samtal knappt en minut.

Stig Lundberg, familjeläkare vid Capio hälsocentral Gävle, är inte förvånad över resultatet av studien.

– Vi låter i allmänhet patienterna prata länge om de behöver det. En del har samlat på sig många krämpor och har ett stort behov av att prata av sig, säger han.

Stig Lundberg berättar om en äldre kvinna som kom till sin läkare med följande "lista" på besvär: yrsel, mardrömmar, illamående/kräkningar, huvudvärk, förstoppning, hjärtklappning, svullna ben, urinläckage, ryggvärk.

– Det är inget ovanligt fall. Dessa tar väldigt lång tid men det måste vi acceptera. Hade det varit i England hade patienten blivit avbruten och inbokad för nya besök, ett för varje åkomma, säger Stig Lundberg.

Skillnaderna i samtalstid beror främst på att sjukvården är organiserad på olika sätt, menar Stig Lundberg. Sverige har jämförelsevis få allmänläkare och det påverkar tillgängligheten. Ersättningssystemen skiljer sig också. I till exempel England premieras många och korta läkarbesök. Där träffar patienterna sin husläkare flera gånger per år. I Sverige däremot får hälsocentralerna betalt per listad invånare, inte per besök. Det gör det olönsamt att kalla patienterna till många besök. De få gånger läkaren träffar en patient blir samtalstiden därför längre.

En annan faktor som driver upp samtalstiderna i Sverige är läkarnas förhållningssätt. Svenska läkare har inte den auktoritära framtoning som ofta förekommer i andra länder utan är mer öppna för diskussion med patienterna, enligt Stig Lundberg.

Stig Lundberg har arbetat i 20 år som allmänläkare och konstaterar att sjukdomspanoramat kraftigt förändrats under de här åren.

– När jag började var det mest patienter med infektioner och smärtproblem som kom. I dag är det olika slag av psykisk ohälsa som dominerar, framförallt bland unga, säger han.

Stressrelaterade besvär, ångest och depressioner är i dag de tre vanligaste diagnoserna hos patienter 15-55 år gamla.

– Sådana fall tar lång tid att hantera och det är ytterligare en förklaring till de längre samtalstiderna här i Sverige.

Vilket system som är bäst kan givetvis diskuteras, konstaterar han. De "långpratande" patienterna kan tyckas "stjäla tid" från andra patienter och därmed försämra tillgängligheten på hälsocentralerna. Oftast kan de bokas in på tider som är avsatta för mer tidskrävande patienter, enligt Stig Lundberg. Men ibland dyker de upp på drop-in-mottagningen och då kan förseningar uppkomma.

– Jag tror att primärvården i Sverige skulle behöva delas upp i två spår: ett för patienter som vill ha ett snabbt besök hos läkaren och ett för de äldre multisjuka som behöver mer tid. Det skulle gynna bägge patientgrupperna, säger Stig Lundberg.

