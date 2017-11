Hårda vindar väntas – SMHI går ut med varning

Varningen skickades ut klockan 10.16 på onsdagen och man meddelar att torsdag eftermiddag i västra farvattnen nord cirka 15 meter per sekund.

Väderläget i landet just nu är att i samband med mild luft som rör sig norrut över norra Sverige är det fortsatt risk för underkylt regn under förmiddag över främst norra Jämtland. Under natten mot torsdag och torsdag morgon över Västerbottens län samt Norrbottenskusten snöfall som övergår i regn. Detta kan förorsaka ishalka då vägytorna fortsatt kan vara under nollan.

Under torsdagen klarnar det sedan upp snabbt västerifrån över landet vilket kan göra att vägar i ovanstående områden, som är blöta, fryser på med plötslig ishalka som följd. Kulingvarning är utfärdat för Skagerack och Östersjöns södra farvatten, dessa gäller främst under natten.

I morgon eftermiddag från Norra Östersjön via Ålandshav upp till Södra Bottenhavet vrider vinden upp på nord och ökar till kulingstyrka. Den senaste tidens regn medför höga flöden i små vattendrag i främst nordöstra Skåne.