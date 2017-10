Henrik Schyffert till Gävle konserthus igen

Den andra februari kommer han därför till Gävle igen. Den 6 april besöker han också Sandviken. Mycket av showen kretsar kring rädslor och att våga tänja på gränserna.

– Varför är vi så rädda just nu? Trots att vi har det så bra? Ett sätt att ta reda på det är att istället fråga vilka TJÄNAR på att vi är rädda? Och då visar det sig att det är nästan alla. Tidningar tjänar på att skrämma upp oss med rubriker som ”Varning för slukhål”, reklamen tjänar på att vi är rädda för att vi har fel mobil eller inte går på rätt gym och populistiska politiker tjänar på att vi är rädda för varandra. De enda som INTE vinner på att vi är rädda hela tiden är vi. Nästan all humor är också baserad på rädslor; rädd för att flyga, pinsam första dejt, läskigt med svärmor när hon börjar bli lite full. Det här tillsammans gör att det är ett väldig roligt ämne att ta sig an, säger Henrik Schyffert i ett pressmeddelande.

