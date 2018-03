Showen Hollywood Showtime innehåller musik från Hollywoods filmindustri. Per Andersson, just nu aktuell i huvudrollen i musikalen The Book Of Mormon, presenterar showen. För dans- och sångnumren står musikalartisterna Rennie Mirro, Hanna von Spreti och Karl Dyall.

Musiken som framförs har valts ut av kompositören och arrangören Jan Radesjö, känd som dirigent på de stora musikalscenerna.