Isabelle och Denise är passionerade cosplayare - nästa helg blir Gävle deras scen

Vi träffas i källaren på Escape Café på Söder i Gävle. En lokal där ”cosplayarna” brukar hålla till men för tillfället har de haft en paus. En trappa upp sitter rader av unga män. Alla med datorer framför sig. I källaren finns bord och stolar, stora speglar och en piltavla.

Denise Larsson Aikhiobare har förberett sig. Hon är lila i ansiktet, cerise i håret och bär både kostym och horn. Isabelle Bergh har tre stora kassar med olika kostymer med sig. Hon har svårt att välja vilken karaktär hon ska förvandla sig till.

– Jag gör alla kostymer själv för hand, säger Isabelle. Jag har en syverkstad hemma i källaren där jag har mycket material men oftast blir det så tar jag upp symaskinen till mitt rum, det är mysigare att sitta där. En kostym är väldigt personlig och jag vill helst vara själv när jag skapar den. Men ibland kan jag fråga andra om tips.

– Du är bra på att göra eget du, berömmer Denise. Jag köper det mesta på second hand och sätter ihop delarna till en kostym. Jag har sytt lite men det är inte det bästa jag vet precis. De här hornen av lera har min kompis gjort, hon är duktig på ”props”.

Ett ord för detaljer inom cosplay. Andra glosor är ”crossplay”som betyder en person som klär ut sig till det motsatta könet. Eller ”kigurumi”, det japanska namnet för en heltäckande dräkt.

Denises karaktär är färgstark och fascinerande, men aningen stel. När hon ska skriva sitt namn i blocket har hon svårt att böja sig framåt.

– Han ser inte så bra för han har inga glasögon, ler hon. Byxorna är lite för små och jag kan inte böja för mycket på huvudet för då ramlar hornen. Men vad gör man inte för cosplay!

Hon, eller han, nu blir jag osäker, skrattar till och skriver bokstäverna med möda. Under det cerise håret sticker vassa örsnibbar ut och på bröstet dinglar en knapp med orden ”53 days angerfree”. Egentligen sitter jag framför karaktären ”Tom” i serien ”The Star vs the Forces of Evil”. Demonen är kär i huvudpersonen och vill bli ihop med henne. Men han har problem med sin ilska och får lätt utbrott. Knappen på bröstet visar att det går att förändra sig.

– Jag blir lugn i de här kläderna, säger Denise. Jag känner hans smärta, men mest är jag nog kär i honom. Han är missförstådd och försöker bättra sig.

En av Isabelles karaktärer heter ”Ametist” och kommer från den tecknade serien ”Steven Universe”. Hon är också lila men av kristall, men också en skepnadsskiftare som väljer sin form. En instabil och förvirrad karaktär som jobbar med att försöka hitta sig själv. Hon vet inte varför hon finns och inte vart hon ska ta vägen.

Kan du som Isabelle relatera till Ametists personlighetsdrag?

– Ja mycket. Det är en av anledningarna till att jag valde henne. Både personligen och som den kropp hon visar mest. Hon är kort, mullig och öppen och vågar ta på sig vad hon vill. Hon bryr sig inte om vad andra tycker.

Nu tar hon fram en helt annan kostym ur en av kassarna. Den består av sammansatta bitar och remsor av päls. Handskydden är rikt dekorerade och masken har långa dreads. Fötterna är klövar med en tå, som en platåsko för bara trampdynan. Hälen sticker rakt ut i luften.

– Jag måste gå på tå när jag har den här. På ett convent gick jag på tå i tre dagar. Det kändes lite i vaderna efteråt. Men vad gör man inte för cosplay!

Jag tror jag börjar förstå. Att hålla på med cosplay innebär inte bara mycket jobb. Det är på stort allvar.

Den 28-30 oktober kommer NärCon att vara i Gävle med Gavlerinken som huvudarena. Det är en festival i popkulturens namn och väntas locka ett par tusen besökare som samlas kring dataspel, TV-serier och populärkultur, både japansk och västerländsk. En stor del av festivalen handlar just om cosplay, att klä ut sig till karaktärer från popkulturella sammanhang. Att gå omkring och visa upp sin karaktär är en viktig del av konceptet.

Hur hittade ni cosplay från början?

Isabelle berättar att hela hennes familj, men framför allt hennes storasyster, alltid har varit intresserade av asiatisk kultur. De tittade mycket på TV-serierna, hon ritade figurerna och blev allt mer intresserad. Hon såg sin syster klä ut sig och började göra egna kläder hemma. Men att gå ut i dem var ett stort steg, det kändes länge alltför pinsamt. Det var systern som peppade henne och för två år sedan tog hon mod till sig. På Dreamhack i Jönköping upplevde hon en mäktig känsla. Många människor kommenterade och ville ta bilder, plötsligt stod hon i rampljuset.

– Det var kul att höra alla fina kommentarer men också att hitta något som var gemensamt med många andra. Jag blev fast och ville göra en ny kostym att visa på en gång.

Denise hade vänner som spelade rollspel. De skapade egna karaktärer och hon spelade med dem. Men hon tyckte också om serier och hade fastnat för en karaktär i Hetalia. Hon sydde en klänning och gick på sitt första convent 2012. Karaktären var stark och fruktad av många, karaktärsdrag som påverkade Denise på ett djupare plan. Hon som var blyg och osäker började känna sig allt mer säker.

– Rollen hjälpte mig och jag blev lite mer som den. Från introvert har jag blivit extrovert, tack vare cosplay.

Ibland får de även nedlåtande kommentarer och då känner de sig påhoppade och ledsna. För att ta bilder går vi ut på Södra Kungsgatan på Söder i värsta rusningstrafik. Många stannar till och skiner upp. ”Ska ni gifta er? Ropar en äldre man och fortsätter; ”Vad fina ni är!”

– Alla borde prova cosplay, säger Isabelle. Man får en större förståelse för det som är annorlunda.

– När man är på convent får man vara sig själv, det tycker jag är vackert, säger Denise.